Am Montagabend ist wieder Löwen-Zeit auf Vox und damit Raum für engagierte und kreative Gründer. Fünf Unternehmen stellen den Investoren ihre Ideen und Produkte vor. In Folge 7 am 18.10.2021 wagen sich auch Nils Freyberg und Tiado Janis Pieperhoff vor die Jury. Unter der Marke Asphaltkind präsentieren sie eine selbst entwickelte Dachbox, die durch Aerodynamik, Design und Umweltverträglichkeit überzeugen soll.

„Höhle der Löwen“: Dachbox von Asphaltkind aus Folge 7

Sie wollen das Auto wieder positiver darstellen und den „Klimawandel entschleunigen“. Dazu präsentieren der 29-jährige Nils Freyberg und der 21-jährige Tiado Janis Pieperhoff den Investoren eine besonders leichte Dachbox. Freyberg, der begeisterter Autofan ist und sich 2018 den Traum von einem eigenen Sportwagen erfüllt hat, stieß auf eine Herausforderung, als seine Freundin ihn darauf aufmerksam machte, dass es innen keinen Platz gibt – sobald dieser mal für Kinderwagen und Co. benötigt wird. Damit begab sich der Gründer auf die Suche nach Lösungen und präsentiert den Löwen nun die selbst entwickelte Dachbox unter der Marke Asphaltkind.

Dachbox „Cropfiber FL“ von Asphaltkind: Wie funktioniert das Produkt?

Der Fokus liegt bei der Dachbox von Asphaltkind auf Aerodynamik, Stabilität, Gewicht und Design, erklären der Gründer. Durch den geringen Luftwiderstand soll der Kraftstoffverbrauch verringert werden und „das ist besonders relevant für Elektroautos“, sagt Pieperhoff. Verglichen mit anderen Dachboxen sei bei dieser bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern nicht Schluss. Gebaut wurde die Box nämlich aus sehr stabilem Leichtbau-Faserverbund, der ihr eine spezielle aerodynamische Grundform verleiht.

Die Flachsfaser-Bauteile sorgen – flächig verarbeitet – dafür, dass ähnliche Eigenschaften wie bei Carbon erzielt werden. „Der Unterschied liegt bei geringeren Kosten für die Bauteile und keinerlei Kompromisse für unseren Planeten. Denn Carbon ist Sondermüll und unsere Bauteile können überspitzt gesagt auch im Hausmüll entsorgt werden“, so die Gründer. Bei der Leichtbau-Dachbox werden nämlich statt Carbonfasern Naturfasern verwendet. Das Kredo lautet: „Leicht spart Energie, aber leicht und CO2-neutral spart Energie und entschleunigt den Klimawandel.“

Start-up Asphaltkind im Überblick: Instagram, Webseite, Shop

Asphaltkind ist eine Marke für Autobegeisterte. Präsentiert wird bei die „Höhle der Löwen“ Deutschlands schnellste Dachbox. Die Dachbox „Cropfiber FL“ kann man aktuell bereits auf der Homepage von Aspahltkind vorbestellen. Alle Infos im Überblick:

Gewicht der Dachbox: unter 20 Kilo

Preis der Dachbox: gesamt 5.900 Euro, 2000 Euro Anzahlungsbetrag

Instagram: asphalt.kind

Homepage: asphaltkind.de

Ashphaltkind Shop: Produkte wie Hoodie, Schlüsselanhänger und Co. erhältlich.

Asphaltkind bei „Höhle der Löwen“: Was erhoffen sich die Gründer?

Bislang haben Nils Freyberg und Tiado Janis Pieperhoff noch nichts verkauft, sagen sie vor den Investoren. „In Zukunft wollen wir mit Ihnen die Dachbox in Serie bringen, denn wir sind davon überzeugt, dass Pioniere wie Sie und wir gemeinsam die Welt verändern können“, so die Gründer. Der Markteinstieg ist also erst noch geplant, ihr Angebot an die Löwen steht: Sie hoffen auf 230.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

Das sagen die Investoren zur Dachbox von Asphaltkind

Material der leichten Dachbox zeigen sich die Investoren beeindruckt. „Ich finde interessant, dass ihr einen neuen Werkstoff entwickelt, der die ganze Milliardenindustrie des Automotive noch nicht entwickelt hat. Das finde ich wirklich aufregend. Das sprüht gewaltiges Innovationspotenzial aus“, sagt etwa Juror Ralf Dümmel ist voll des Lobes: „Das ist schon eine geile Geschichte“, sagt er. Doch reicht es am Ende auch für einen Deal? Das zeigt sich ab 20.15 Uhr auf Vox. Vor allem vomder leichten Dachbox zeigen sich diebeeindruckt. „Ich finde interessant, dass ihr einen neuen Werkstoff entwickelt, der die ganze Milliardenindustrie des Automotive noch nicht entwickelt hat. Das finde ich wirklich aufregend. Das sprüht gewaltiges Innovationspotenzial aus“, sagt etwa Juror Georg Kofler . Auchist voll des Lobes: „Das ist schon eine geile Geschichte“, sagt er. Doch reicht es am Ende auch für einen? Das zeigt sich ab 20.15 Uhr auf Vox.

