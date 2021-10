Am Montag, 18.10.2021, ist es so weit: Die 7. Folge von der „Die Höhle der Löwen“ läuft auf Vox. Das Motto der Folge am Montag: Themen, die Deutschland bewegen. In die Arena wagt sich auch Designer Stefan Hinüber aus Essen. Der 46-Jährige hat sich mit dem Thema Seife beschäftigt und stellt den Investoren und Investorinnen den Soapflaker vor, einen nachhaltigen Trockenseifenspender.

Was ist Soapflaker und wie funktioniert es?

und wie funktioniert es? Welchen Deal erhofft sich der Gründer?

erhofft sich der Gründer? Wie lief der Pitch und wie viel kostet der Soapflaker?

„Höhle der Löwen“: Nachhaltiger Trockenseifenspender in Folge 7

„Noch nie haben wir uns so oft die Hände gewaschen, wie in letzter Zeit“, sagt Gründer Stefan Hinüber. Dabei gebe es vor allem zwei Lager: „Auf der einen Seite die Flüssigseifen-Verwender und auf der anderen Seite der Festseifen-Nutzer.“ Allerdings sei Flüssigseife seiner Meinung nach nicht die richtige Alternative. Es sei unnötig viel Verpackungsmüll. Angefangen von den Plastikseifenspendern bis zu den Nachfüllpackungen, die ebenfalls aus Plastik bestehen. „Durch das vermehrte Transportvolumen bei der Flüssigseife entstehen 97 Prozent mehr CO2, Abgase und Lieferverkehr als dies bei fester Seife passieren würde.“

Das Problem bei festen Seifen ist allerdings, dass diese nach mehrmaligem Benutzen unschön aussehen und sich darauf Rückstände sammeln können. Über dieses Problem hat sich Stefan Hinüber Gedanken gemacht – und den Soapflaker entwickelt.

Soapflaker im Überblick: Anwendung, Preis, Onlineshop, Instagram

Der Soapflaker funktioniert wie eine Pfeffermühle. „Mit den herausrieselnden Seifenflocken können Sie sich dann einfach und hygienisch die Hände waschen“, erklärt Hinüber. Der feste Seifenkern besteht aus zertifiziertem Bio-Pflanzenöl. Die Seife, die in dem Soapflaker ist, reicht für rund 500 Mal Händewaschen. Der Gründer vergleicht: „Dazu bräuchte man 1,5 Liter Flüssigseife.“ Für den Soapflaker gibt es auch Nachfüll-Seifen.

Preis Soapflaker & Seife : 22,90 Euro

: 22,90 Euro Nachfüllpackung mit 2 Seifen : 12,90 Euro

: 12,90 Euro Duftrichtungen: Aloe vera, Eisenkraut, Latschenkiefer

Aloe vera, Eisenkraut, Latschenkiefer Onlineshop : soapflaker.de

: soapflaker.de Instagram: soapflaker

Diesen Deal wünscht sich der Gründer für Soapflaker

Stefan Hinüber steht mit seinem Produkt noch am Anfang. Die ersten 10.000 Soapflaker seien in Produktion. Er wünscht sich von den Löwen 120.000 Euro und bietet dafür 10 Prozent Firmenanteile.

„Höhle der Löwen“ Soapflaker: Das sagen die Investoren

Carsten Maschmayer findet, das Produkt sieht „edel und fein aus“. Auch die Düfte der Seifen tun es den meisten Löwen außer Dagmar Wöhrl an. Nils Glagau kritisiert aber, dass der Soapflaker in puncto Hygiene allerdings auch noch Schwächen hätte. Etwa, wenn Kinder mit viel Dreck an den Fingern die Mühle anfassen. Carsten Maschmayer findet außerdem: „Das Nachfüllset ist nicht sehr preisbewusst.“

„Höhle der Löwen“: Weitere Produkte aus Folge 7

Am 18.10.2021 präsentieren insgesamt fünf Unternehmen vor den Investoren. Welche Produkte neben Soapflaker in der siebten Folge zu sehen sind, seht ihr hier:

„Höhle der Löwen“ auf Vox: Das ist die Jury