An diesem Montag, 18.10.2021, läuft Folge 7 von „Die Höhle der Löwen“ auf Vox. Die Folge steht ganz unter dem Motto: „Themen, die Deutschland bewegen“. Und dieses Mal wagen die beiden Gründer Patrik Fuchs (Wiesbaden) und Michael Gueth (Meerbusch, in der Nähe von Düsseldorf) den Schritt in die Arena. Die beiden stellen den Investoren und Investorinnen ihr Produkt Scooper vor, ein Helferchen, um wieder Energie zu bekommen – ganz fernab von Getränken wie Kaffee oder Energydrinks.

Was ist Scooper und wie funktioniert es?

und wie funktioniert es? Welchen Deal erhoffen sich die beiden Gründer?

erhoffen sich die beiden Gründer? Wie lief der Pitch und was ist die Geschichte hinter Scooper?

„Höhle der Löwen“: Wachmacher-Pads in Folge 7

Ob beim Autofahren, in der Vorlesung oder beim Arbeiten: Den berühmten toten Punkt kennen vielen Menschen, und plötzlich verlässt einen dann die Konzentration. Abhilfe schaffen in solchen Momenten Kaffee, Cola oder Energy-Drinks. „Aber immer dann, wenn ich einen schnellen Wachmacher brauche, ist er nicht griffbereit“, weiß Gründer Patrik Fuchs aus eigener Erfahrung. Für dieses Problem soll Scooper die Lösung sein. „Bei Scooper ist das komplett anders. Einfach Dose öffnen, einen Scoop entnehmen und dann entweder unter die Oberlippe oder in die Seitentasche der Backe legen. Das Geniale: Innerhalb kürzester Zeit bekommt man den Energy-Boost. Und zusätzlich sorgt er für einen frischen Atem und einen guten Geschmack im Mund.“ Das Pad fühlt sich an wie ein Teebeutel.

Ein Scoop, also ein Pad, enthalte 40 Milligram reines, natürliches Koffein aus echten Kaffeebohnen in Pulverform, das entspricht etwa einem Espresso. Darin enthalten sei zudem noch Vitamin B5, Aromen und der Zuckerzusatzstoff Xylit.

Scooper im Überblick: Wirkung, Preise, Onlineshop

Die Pads legt man sich in den Mund. Durch die Aufnahme über die Mundschleimhäute gelangt das Koffein direkt ins Blut und erzielt damit eine sofortige Wirkung bei dem Nutzer oder der Nutzerin.

Preis : 4,49 Euro pro Dose (darin sind 15 Scoops)

: 4,49 Euro pro Dose (darin sind 15 Scoops) Homepage : scooper.energy

: scooper.energy Instagram : scooper_energy

: scooper_energy Anwendungszeit : 10 – 15 Minuten. Nach der Anwendung, wenn sich die Inhaltsstoffe im Mund aufgelöst haben, kommt der Beutel in den Müll. Es gibt einen kleinen Mülleimer im Deckel der Dose.

: 10 – 15 Minuten. Nach der Anwendung, wenn sich die Inhaltsstoffe im Mund aufgelöst haben, kommt der Beutel in den Müll. Es gibt einen kleinen Mülleimer im Deckel der Dose. Geschmacksrichtungen: Cool Grapefruit, Fresh Mint, Iced Coffee, Fresh Tropical

Scooper-Gründer stellen Produkt bei „Die Höhle der Löwen“ vor

„Scooper besetzt ein noch nie dagewesenes Segment im Energybereich. Die Darreichungsform ist absolut innovativ“, erklärt Gründer Michael Gueth den Investoren und Investorinnen. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, in der ‚Höhle der Löwen’ unser Produkt das allererste Mal zu präsentieren. Lassen Sie uns den Energymarkt gemeinsam revolutionieren“, sagt er beim Pitch. Die beiden Gründer wollen von den Löwen 150.000 Euro und sind bereit, dafür 50 Prozent Firmenanteil zu geben.

„Höhle der Löwen“ Scooper: Das sagen die Investoren

Judith Williams probiert das Pad aus, ist aber von der Anwendung nicht begeistert. „Es ist kein schönes Erlebnis“, sagt sie. Sie findet die Anwendung eher maskulin. Nils Glagau kritisiert, dass die Inhaltsstoffe keine Weltneuheit seien, sondern in allen anderen Energy-Produkten ebenfalls enthalten seien. Die beiden Gründer erklären allerdings, dass die Art der Anwendung die Weltneuheit sei.

„Höhle der Löwen“: Weitere Produkte aus Folge 7

Am 18.10.2021 präsentieren insgesamt fünf Unternehmen vor den Investoren. Welche Produkte neben Scooper in der siebten Folge zu sehen sind, seht ihr hier:

„Höhle der Löwen“ auf Vox: Das ist die Jury