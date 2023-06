Die European League of Football (ELF) ist eine europäische Liga im American Football, die auf semiprofessioneller Ebene ausgetragen wird. Gegründet im November 2020, startete die ELF ihre erste reguläre Saison am 19. Juni 2021. Aktuell besteht die Liga aus 17 Mannschaften aus 9 verschiedenen Ländern, die in 3 Conferences aufgeteilt sind. Es wurde kürzlich bekannt gegeben, wie der Spielplan der ELF-Saison 2023 aussehen wird und auf welche Begegnungen sich American Football-Fans freuen dürfen.

Alle Infos zur ELF im Überblick.

Termine: Start und Finale der European League of Football

Die ELF-Saison 2023 beginnt am 3. Juni mit einem Eröffnungsspiel. Das Finale findet am 24. September 2023 in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt. Sechs Teams qualifizieren sich für die Playoffs, darunter die Champions der drei Conferences und die Franchises mit den meisten Siegen. Diese Teams werden in der Reihenfolge von Platz eins bis sechs platziert. Im Halbfinale werden die beiden erfolgreichsten Teams direkt gegeneinander antreten, während sich der Dritte und der Sechste sowie der Vierte und der Fünfte gegenüberstehen.

Das sind die Teams für die ELF-Saison 2023

Anders als in der Vorsaison sind nun 17 Teams in Western, Central und Eastern Conference aufgeteilt. Diese Teams stammen aus insgesamt neun europäischen Ländern.

Teams in der Eastern Conference : Berlin Thunder, Fehervar Enthroners (neu), Leipzig Kings, Prague Lions (neu), Vienna Vikings, Wroclaw Panthers

: Berlin Thunder, Fehervar Enthroners (neu), Leipzig Kings, Prague Lions (neu), Vienna Vikings, Wroclaw Panthers Teams in der Central Conference : Barcelona Dragons, Helvetic Guards (neu), Milano Seamen (neu), Munich Ravens (neu), Stuttgart Surge, Raiders Tirol

: Barcelona Dragons, Helvetic Guards (neu), Milano Seamen (neu), Munich Ravens (neu), Stuttgart Surge, Raiders Tirol Teams in der Western Conference: Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Paris Football Team (neu), Rhein Fire

Nach der Finalniederlage in der vergangenen ELF-Saison gegen die Vienna Vikings wollen die Hamburg Sea Devils in dieser Saison den Titel holen.

© Foto: Federico Gambarini/dpa

TV-Übertragungen und Spiele in der ELF 2023

Wo werden die Spiele der ELF live im Free-TV und Stream übertragen? In einem weiteren Artikel bekommt ihr alle aktuellen Infos zu den Übertragungen, Kommentatoren und Spielplänen der laufenden ELF-Saison.

Regeln: Erklärung der wichtigsten Football-Begriffe

Wer zum ersten Mal American Football im Fernsehen verfolgt, wird mit vielen englischen Begriffen konfrontiert. Football-Einsteiger, die beispielsweise die NFL oder ELF verfolgen möchten, kommen um einige wichtige Begriffe nicht herum. Doch um bei dieser spannenden und faszinierenden Sportart richtig den Überblick zu behalten, solltet ihr die wichtigsten Regeln und Begriffe verstanden haben. Klickt euch durch die Artikel und werdet echte Football-Experten: