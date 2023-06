American Football erfreut sich in Deutschland rasant wachsender Beliebtheit. Nicht nur die NFL, sondern auch die 2021 gegründete ELF in ihre dritte Spielzeit. erfreut sich in Deutschland rasant wachsender Beliebtheit. Nicht nur die NFL, sondern auch die 2021 gegründete European League of Football wird immer beliebter. Aktuell geht diein ihre dritte Spielzeit.

Viele Football-Fans stellen sich deshalb immer wieder folgende Fragen:

Wann läuft Football in dieser Woche im Free-TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Welcher Sender überträgt die Footballspiele?

Football in der ELF im TV & Livestream: Welche Spiele werden in Woche 2 übertragen?

Ein Überblick darüber, welche Sender die Spiele der ELF in dieser Woche übertragen, bekommt ihr hier:

ProSieben Maxx: Football live im Free-TV

Sonntag, 11.06.2023, 12:45-16:15 Uhr live: Football, ELF, Woche 2: Berlin Thunder - Vienna Vikings

live: Football, ELF, Woche 2: Berlin Thunder - Vienna Vikings Sonntag, 11.06.2023, 16:15-19:50 Uhr live: Football, ELF, Woche 2: Hamburg Sea Devils - Rhein Fire

ran.de: Football live im kostenlosen Stream

Samstag, 10.06.2023, 16:50 Uhr live: Stuttgart Surge at Paris Musketeers

„Coach“ Patrick Esume ist Commissioner der European League of Football.

© Foto: Michael Hundt/dpa

Welche Kommentatoren sind bei den ELF-Spielen im Free-TV in Woche 2 im Einsatz?

Am Sonntag, den 11.06.2023, werden zwei Spiele von ProSieben Maxx auch im Free-TV übertragen. Viele Football-Fans fragen sich nun, wer als Kommentator dafür im Einsatz sein wird.

Das erste Spiel zwischen den Thunder und den Vikings, das am kommenden Sonntag im Free-TV live übertragen wird, kommentieren Volker Schenk und Jörg Opuchlik. Schenk hatte in den vergangenen Jahren bereits NFL-Spiele für den Privatsender kommentiert.

Das zweite Spiel live aus dem Volksparkstadion in Hamburg zwischen den Sea Devils und Rhein Fire wird von Christoph „Icke" Dommisch moderiert. Als Kommentator fungiert Mattis Oberbach. Ihm steht als Experte der ehemalige NFL-Profi Kasim Edebali zur Seite.

Wie sieht der gesamte Spielplan in Woche 2 der ELF 2023 aus?

Einen Überblick darüber, welche Teams außerdem in dieser Woche aufeinandertreffen, welche Mannschaften spielfrei haben und wie die Bilanzen der Teams aussehen, haben wir für euch in einem weiteren Artikel zusammengefasst.

ProSieben hält die exklusiven Übertragungsrechte an der ELF bis 2026

Wenngleich die TV-Übertragungsrechte der amerikanischen Football-Liga NFL für die nächste Saison an RTL verloren wurden, bleibt American Football mit der ELF weiter im Programm von ProSieben. Der Privatsender hatte bereits in den vergangenen beiden Jahren die Übertragungsrechte an der European League of Football inne, baut in der aktuellen Saison das Football-Programm aus und wird in der laufenden Spielzeit rund 30 Spiele der ELF zeigen. Das Finale soll erstmals live auf ProSieben gezeigt werden.