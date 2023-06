Die European League of Football (ELF) befindet sich in Woche 2 ihrer neuen Spielzeit. Nachdem der Titelverteidiger Vienna Vikings in Woche 1 spielfrei hatte, startet das österreichische Team am kommenden Wochenende bei den Berlin Thunder in ihre neue Saison. Die Berliner konnten in Woche 1 die Fehérvár Enthroners mit 36:3 klar besiegen.

Woche 2 wird mit Spannung erwartet, wenn sich weiter herauskristallisiert, welche Teams in diesem Jahr zu den Besten gehören.

Wie sieht der Spielplan für Woche 2 in der ELF aus?

Wie sehen die Bilanzen der Teams nach Woche 1 aus?

Spielplan: Die Spiele in Woche 2 der ELF 2023

In der regulären Saison wird jeweils ein Hin- und Rückspiel innerhalb ihrer Conference ausgetragen. Dann kommen noch die Interconference Games hinzu, bei denen Teams gegen Mannschaften aus einer der anderen Conferences antreten.

Das sind die Spiele in Woche 2:

Samstag, 10. Juni 2023

17:00 Uhr: Cologne Centurions (0-1) at Prague Lions (0-1)

Frankfurt Galaxy (0-1) at Fehérvár Enthroners (0-1) 17:00 Uhr: Stuttgart Surge (0-0) at Paris Musketeers (1-0)

Sonntag, 11. Juni 2023

13:00 Uhr: Vienna Vikings (0-0) at Berlin Thunder (1-0)

SpiELFrei

Munich Ravens (0-1)

Dort wo der HSV seine Heimspiele austrägt, findet in dieser Woche zum ersten Mal seit 2005 ein American Football Match statt.

Hamburg Sea Devils empfangen Rhein Fire im Hamburger Volksparkstadion

Home Opener der Hamburg Sea Devils gegen Rhein Fire sein. Mit dem Spiel im Hamburger Volksparkstadion könnte die Kulisse kaum größer für dieses besondere Spiel sein. Die ELF teilte am Dienstag mit, dass für die Partie am Sonntag, 11. Juni, im Volksparkstadion gegen Rhein Fire aus Düsseldorf bereits über 20.000 Tickets verkauft wurden. "Das ist eine tolle Nachricht und ein weiterer Beleg dafür, dass die European League of Football in den Herzen der Leute angekommen ist", so Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Das Spiel im Volksparkstadion wird auch im Ein Highlight am kommenden Wochenende wird derdergegensein. Mit dem Spiel imkönnte die Kulisse kaum größer für dieses besondere Spiel sein. Dieteilte am Dienstag mit, dass für die Partie am Sonntag, 11. Juni, im Volksparkstadion gegen Rhein Fire aus Düsseldorf bereits überverkauft wurden. "Das ist eine tolle Nachricht und ein weiterer Beleg dafür, dass die European League of Football in den Herzen der Leute angekommen ist", so Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Das Spiel im Volksparkstadion wird auch im Free-TV bei ProSieben Maxx und im Stream auf ran.de übertragen.

Die Hamburg Sea Devils werden ihre weiteren Heimspiele in dieser Saison im Stadion an der Hoheluft austragen. Zum ersten Mal seit 2005 findet in dieser Woche wieder ein American Football Match im Hamburger Volksparkstadion statt.

