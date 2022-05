Die Film-Reihe „Ella Schön“ sorgt bei den „Herzkino“-Fans im ZDF für Freude. Doch damit ist leider bald Schluss: Am Sonntag, 08.05.2022, läuft bereits Folge 3 „Seitensprünge“ und damit die letzte Episode von Staffel 5. Ella muss Bürgermeisterin Ulla anwaltlich unterstützen, denn ein Blitzer-Foto hat weitreichende Folgen. Privat treffen die Juristin und ihre Freundin Christina eine Entscheidung, die ihr Leben verändern wird.

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Ella Schön: Seitensprünge“: ZDF-Sendetermine

Seit drei Wochen läuft „Ella Schön“ im ZDF. Mit der dritten Folge neigt sich die Film-Reihe dem Ende zu. „Seitensprünge“ ist die letzte Episode der aktuellen fünften Staffel. Diese wird jedoch nicht wiederholt.

Der Sendetermin im Überblick:

Sonntag, 08.05.2022 um 20:15 Uhr

„Ella Schön: Seitensprünge“: ZDF-Mediathek

Die letzte Folge „Seitensprünge“ läuft am 08.05.2022 im ZDF. Wer die Folge verpasst, hat Glück: Die Episode ist nach der Erstausstrahlung für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Dort könnt ihr euch auch die letzten vier Staffeln als Wiederholung anschauen.

„Ella Schön: Seitensprünge“: Handlung von Folge 3

Die außergewöhnliche Frauenfreundschaft zwischen Ella und Christina wird erneut auf die Probe gestellt: Ein Schicksalsschlag fordert die beiden heraus. Und nicht nur die Freundschaft wird auf die Probe gestellt: Auch der Haussegen hängt schief. Nachdem Ella die Bürgermeisterin Ulla Lüttjens juristisch unterstützen musste, zieht diese kurzerhand bei den Frauen ein. Ihr Mann hat sie vor die Tür gesetzt, den ein Blitzer-Foto hat sie nicht nur den Führerschein gekostet, sondern ein pikantes Geheimnis aufgedeckt. Ella und Ulla verstehen sich zu Beginn gar nicht, denn beide haben verschiedene Persönlichkeiten. Doch nachdem die Juristin das Geheimnis der Bürgermeisterin erfährt, werden sie zu Freundinnen.

Währenddessen hat Christina eine Entscheidung zu treffen: Sie erhält ein Job-Angebot in Berlin. Sie hat also die Möglichkeit in die Stadt zu ziehen, in der ihr Sohn Ben gezogen ist. Doch kann sie dem Fischland einfach so den Rücken drehen?

Auch bei Ella tut sich einiges. Die Beziehung mit Arndt Engler scheint gescheitert. Gleichzeitig wird auch ihr ein interessantes Job-Angebot gemacht, was bedeuten würde, die Ostsee zu verlassen. Jetzt wird sich zeigen, ob das Vertrauen zwischen Ella und Christina stark genug ist, um ihre Freundschaft aufrecht zu erhalten, auch wenn sie getrennt voneinander sind...

Ella vertritt die sonst so korrekte Bürgermeisterin Ulla, nachdem ein Blitzer-Foto sie den Führerschein kostet.

„Ella Schön: Seitensprünge“: Besetzung am 08.05.2022

Neben den Hauptdarstellerinnen Annette Fries und Julia Richter spielen in den einzelnen Folgen auch einige weitere Schauspieler im Cast mit. Wer bei „Das Glück der Erde“ zu sehen ist, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Ella Schön – Annette Frier

Christina Kieper – Julia Richter

Ben Kieper – Oscar Brose

Klara Kieper – Zora Müller

Hans Kollkamp – Rainer Reiners

Jannis Zagorakis – Josef Heynert

Ulla Lüttjens – Tanja Schleiff

Lukas Lüttjens – Sigfried Terpoorten

Henni Gottschalk – Gisa Flake

Arndt Engler – Oliver Stein

Nils Hagebrecht – Marc Ben Puch

Katrin Kieper – Lina Wendel

Friedrich Teetz – Reiner Schöne

Inge Teetz – Adriana Altaras

„Ella Schön“: Drehorte

Zuschauer der Herzkino-Reihe fragen sich sicherlich, wo sich die schönen Landschaften der Serie befinden. Die Dreharbeiten der fünf Staffeln fanden an er Ostsee statt. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft diente oft als Kulisse. Dieser Ort liegt etwas nördlich von Stralsund, zwischen Ahrenshoop und Prerow.

„Ella Schön“ 2022: Alle Folgen von Staffel 5

Die humorvolle „Herzkino“-Reihe läuft seit vier Jahren im ZDF. Nun wurde bekannt gegeben, dass Staffel 5 das Ende der Geschichte rund um die Asperger-Autistin Ella Schön sein soll. Seit dem 24. April 2022 laufen an drei Sonntagen in Folge die Episoden. Wie die einzelnen Folgen heißen, seht ihr hier im Überblick:

„Ella Schön“: Alle Infos rund um Staffel 5

