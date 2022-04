Wer sonntags Lust auf „Herzkino“ hat, kann sich in den nächsten Wochen freuen: Die beliebte Reihe „Ella Schön“ geht im ZDF mit Staffel 5 weiter. Den Auftakt macht am Sonntag, 24.04.20022, die Folge „Das Glück der Erde“. Nach der Trennung von Jannis sucht Ella nach etwas Abwechslung und stößt auf einen interessanten Mann. Auch beruflich wird einiges von der Anwältin abverlangt.

Wann läuft Folge 1 im TV?

im TV? Gibt es sie als Stream ?

? Um was geht es in „Das Glück der Erde“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Ella Schön: Das Glück der Erde“: ZDF-Sendetermine

„Ella Schön“ ist zurück im ZDF. Mit Staffel 5 soll die humorvolle Serie zu Ende gehen. Den Start macht Folge 1. Diese wird jedoch nicht wiederholt.

Der Sendetermin im Überblick:

Sonntag, 24.04.2022 um 20:15 Uhr

„Ella Schön: Das Glück der Erde“: ZDF-Mediathek

Die neue Folge „Das Glück der Erde“ läuft am 24.04.2022 im ZDF. Wer die Folge verpasst, hat Glück: Die Episode ist nach der Erstausstrahlung für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Dort könnt ihr euch auch die letzten vier Staffeln als Wiederholung anschauen.

„Ella Schön: Das Glück der Erde“: Handlung von Folge 1

Nicht nur Ella, sondern auch Christina ist damit beschäftigt, ihr Beziehungsleben neu zu sortieren. Nach der unerwarteten Trennung von Jannis, streckt Ella die Fühler aus und trifft auf Kung-Fu-Trainer Arndt Engler. Christina erkennt, dass die Beziehung zu Bens Vater keine Zukunft hat. Zumal Ben vor hat, nach dem Abitur nach Berlin zu gehen. Der Auszug fällt vor allem Klara nicht leicht. Sie wirkt immer launischer. Sie kann nicht verstehen, wieso das Therapiepferd ihrer Freundin Leonie Poulsen zum Schlachter gebracht werden soll. Nach einem schweren Kletterunfall ist Leonie in Therapie und macht gute Fortschritte. Ella weigert sich, als Juristin das Pferd zu vertreten. Da kann Christina nur den Kopf schütteln: Diese undiplomatische Art ihrer Freundin kann sie gar nicht nachvollziehen. In einem Streit sagt sie Ella nach, dass sie keinerlei mütterliche Qualitäten aufweise. Das erzeugt eine Kettenreaktion: Ella will Christina jetzt erst reicht beweisen, was sie kann. Voller Engagement setzt sie sich für das Pferd ein. Somit wächst auch ihre Beziehung zu Klara. Der Juristin gelingt es, eine tiermedizinische Trickserei aufzudecken und alles zum Guten zu wenden.

Ella schafft es, das Pferd vom Schlachter fernzuhalten.

© Foto: ZDF/Rudolf Wernicke

„Ella Schön: Das Glück der Erde“: Besetzung am 24.04.2022

Neben den Hauptdarstellerinnen Annette Fries und Julia Richter spielen in den einzelnen Folgen auch einige weitere Schauspieler im Cast mit. Wer bei „Das Glück der Erde“ zu sehen ist, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Ella Schön – Annette Frier

Christina Kieper – Julia Richter

Ben Kieper – Oscar Brose

Klara Kieper – Zora Müller

Hans Kollkamp – Rainer Reiners

Jannis Zagorakis – Josef Heynert

Ulla Lüttjens – Tanja Schleiff

Lukas Lüttjens – Sigfried Terpoorten

Henni Gottschalk – Gisa Flake

Arndt Engler – Oliver Stein

Nils Hagebrecht – Marc Ben Puch

Katrin Kieper – Lina Wendel

Friedrich Teetz – Reiner Schöne

Inge Teetz – Adriana Altaras

„Ella Schön“: Drehorte

Zuschauer der Herzkino-Reihe fragen sich sicherlich, wo sich die schönen Landschaften der Serie befinden. Die Dreharbeiten der fünf Staffeln fanden an er Ostsee statt. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft diente oft als Kulisse. Dieser Ort liegt etwas nördlich von Stralsund, zwischen Ahrenshoop und Prerow.

„Ella Schön“ 2022: Alle Folgen von Staffel 5

Die humorvolle „Herzkino“-Reihe läuft seit vier Jahren im ZDF. Nun wurde bekannt gegeben, dass Staffel 5 das Ende der Geschichte rund um die Asperger-Autistin Ella Schön sein soll. Ab dem 24. April 2022 laufen an drei Sonntagen in Folge die Episoden. Wie die einzelnen Folgen heißen, seht ihr hier im Überblick:

Folge 1: „Das Glück der Erde“

Folge 2: „Freischwimmer“

Folge 3: „Seitensprünge“

„Ella Schön“: Alle Infos rund um Staffel 5

Fans der beliebten „Herzkino“-Reihe haben einige Fragen. Wie geht es weiter mit Ella Schön? Wo fanden die Dreharbeiten statt? Wann laufen die Folgen? Und was sagt die Hauptdarstellerin Annette Frier über ihren Ausstieg? Alle Infos bekommt ihr in dieser Übersicht: