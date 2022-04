Die beliebte Herzkino-Reihe „Ella Schön“ geht ab dem 24. April 2022 mit drei neuen Folgen an den Start. Mit Staffel 5 soll jedoch die beliebte Serie im ZDF zu Ende gehen. Nach elf erfolgreichen Filmen, in denen sich alles um die Asperger-Autistin Ella Schön und ihre Freundin Christina Kieper dreht, enden die Dreharbeiten.

Wann läuft Staffel 5 im ZDF?

Gibt es die neuen Folgen in der Mediathek ?

? Worum geht es?

Wer sind die Darsteller im Cast?

In dieser Übersicht findet ihr alle Infos rund um die Ausstrahlung, Besetzung, Handlung, Episodenguide und Drehorte.

„Ella Schön“: Sendetermine von Staffel 5

Die neue und zugleich letzte Staffel der Herzkino-Reihe umfasst insgesamt drei Folgen, die jeweils sonntags zur Primetime im ZDF ausgestrahlt werden.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1 „Das Glück der Erde“: Sonntag, 24.04.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2 „Freischwimmer“: Sonntag, 01.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3 „Seitensprünge“: Sonntag, 08.05.2022 um 20:15 Uhr

„Ella Schön“: Staffel 5 in der Mediathek

Wie gewohnt stehen die Filme in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung. Da für sie online first gilt, sind sie sogar bereits seit dem 16.04.2022 online.

Ihr könnt euch dort übrigens alle Folgen der letzten vier Staffeln noch einmal anschauen.

„Ella Schön“: Handlung von Staffel 5

Nachdem Ella Schön sich von ihrem langjährigen Freund Jannis getrennt hat, scheint sie die Fühler neu ausgestreckt zu haben: Sie verliebt sich Hals über Kopf in Kung-Fu-Trainer Arndt Engler. Doch wird er ihre Gefühle erwidern? Gleichzeitig hat die Juristin eine Menge Arbeit um die Ohren. Zum einen muss sie dafür kämpfen, dass ein Pferd nicht geschlachtet wird, zum anderen hat ein altes Ehepaar Probleme miteinander. Und auch in Ellas Privatleben scheint sich alles zu wenden: Ein leidenschaftlicher Kuss mit Christina fällt. Läuft da doch mehr als Freundschaft? Viele neue Erfahrungen und Gefühle erlebt Ella Schön in der letzten Staffel.

Ella und ihre Freundin Christina möchten beide ihn ihrem Leben etwas verändern.

© Foto: ZDF/Rudolf Wernicke

„Ella Schön“: Folgen von Staffel 5 im Episodenguide

Insgesamt drei Folgen hat die letzte Staffel zu bieten. Jede Episoden hat eine Länge von ca. 80 Minuten. Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr im Episodenguide.

Folge 1: „Das Glück der Erde“

Nach der Trennung von Jannis sucht Ella nach etwas Abwechslung. Da kommt ihr die Arbeit als Juristin gerade recht: Als Anwältin vertritt sie ein Pferd, das geschlachtet werden soll. Hinzu kommt, dass Klaras Freundin Leonie nach einem Kletterunfall eine Reittherapie macht und Fortschritte zeigt. Sollte das Pferd geschlachtet werden, kann sie die Therapie nicht mehr fortführen.

Folge 2: „Freischwimmer“

Läuft zwischen Ella und Christina etwa mehr als nur Freundschaft? Nach einer feucht-fröhlichen Nacht wachen beide nackt nebeneinander auf und haben einen Filmriss. Beruflich vertritt Ella Hotelbesitzer Teetz, der das Porträt seiner Frau Inge aus Eifersucht in Flammen setzt.

Folge 3: „Seitensprünge“

Ella muss die Bürgermeisterin Ulla anwaltlich unterstützen. Ein Blitzer-Foto hat weitreichende Folgen für die sonst so korrekte Frau im Amt. Und auch privat müssen Ella und Christina ihr Verhältnis in einem ganz neuen Licht betrachten. Sie treffen eine Entscheidung, die ihr Leben ändert.

„Ella Schön“: Besetzung von Staffel 5

Bereits seit vier Jahren und in insgesamt elf Folgen spielt Annette Frier die Titelfigur Ella Schön. Doch nun braucht sie eine neue Herausforderung und hat beschlossen, die Serie zu verlassen. Wegen ihres Ausstieges wird es keine weitere Staffel mehr geben.

Welche Darsteller im Cast der letzten Staffel zu sehen sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Ella Schön – Annette Frier

Christina Kieper – Julia Richter

Ben Kieper – Oscar Brose

Klara Kieper – Zora Müller

Hans Kollkamp – Rainer Reiners

Jannis Zagorakis – Josef Heynert

Ulla Lüttjens – Tanja Schleiff

Lukas Lüttjens – Sigfried Terpoorten

Henni Gottschalk – Gisa Flake

Arndt Engler – Oliver Stein

Nils Hagebrecht – Marc Ben Puch

Katrin Kieper – Lina Wendel

Friedrich Teetz – Reiner Schöne

Inge Teetz – Adriana Altaras

„Ella Schön“: Ausstieg von Annette Frier

Nach insgesamt fünf Staffeln und elf Folgen, verabschiedet sich die Hauptdarstellerin von ihrer Filmfigur Ella Schön. Insgesamt vier Jahre stand Annette Frier vor der Kamera für die Herzkino-Reihe und blühte in ihrer Rolle auf. Wie sie ZDF gegenüber sagte, waren die Dreharbeiten zu der Reihe „eine klare langfristige Verabredung, die Zeit für andere Projekte ist sehr limitiert“. Jetzt freue sie sich auf neue Herausforderungen und neue Filmrollen in der Zukunft.

„Ella Schön“: Drehorte

Zuschauer der Herzkino-Reihe fragen sich sicherlich, wo sich die schönen Landschaften der Serie befinden. Die Dreharbeiten der fünf Staffeln fanden an er Ostsee statt. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft diente oft als Kulisse. Dieser Ort liegt etwas nördlich von Stralsund, zwischen Ahrenshoop und Prerow.