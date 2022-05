Wer sonntags Lust auf „Herzkino“ hat, kann sich aktuell freuen: Die beliebte Reihe „Ella Schön“ geht im ZDF mit Staffel 5 weiter. Nachdem letzte Woche der Startschuss gefallen ist, läuft am Sonntag, 01.05.2022, die zweite neue Folge „Freischwimmer“. Nach einer feucht-fröhlichen Nacht wachen Ella und Christina nebeneinander auf. Beide plagt ein Filmriss. Und auch beruflich hat Ella mit einem besonderen Fall zu kämpfen.

Wann läuft Folge 2 im TV?

im TV? Gibt es sie als Stream ?

? Um was geht es in „Freischwimmer“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Ella Schön: Freischwimmer“: ZDF-Sendetermine

„Ella Schön“ ist zurück im ZDF. Mit Staffel 5 geht die humorvolle Serie zu Ende. Nachdem vergangene Woche der Startschuss gefallen ist, geht es mit Folge 2 weiter. Diese wird jedoch nicht wiederholt.

Der Sendetermin im Überblick:

Sonntag, 01.05.2022 um 20:15 Uhr

„Ella Schön: Freischwimmer“: ZDF-Mediathek

Die neue Folge „Freischwimmer“ läuft am 01.05.2022 im ZDF. Wer die Folge verpasst, hat Glück: Die Episode ist nach der Erstausstrahlung für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Dort könnt ihr euch auch die letzten vier Staffeln als Wiederholung anschauen.

„Ella Schön: Freischwimmer“: Handlung von Folge 2

Liebeschaos in der Frauen-WG: Nach einer Künstlerparty von Hoteliersgattin Inge Teetz wachen Ella und Christina nackt nebeneinander auf. Beide versuchen sich an die vergangen Nacht zu erinnern, doch ein Filmriss plagt sie. Mit allen Mitteln versuchen sie, die letzte Nacht zu rekapitulieren. Doch es kommt noch schlimmer: Ein Video vom Kuss der beiden Frauen kursiert im Internet. Scheinbar haben sie sich auf der Party vor allen Gästen geküsst. Christina ist sich sicher, dass sie in Ella verliebt ist. Die neuen Gefühle kommen ihr gerade recht, denn nach Bens Auszug nach Berlin braucht sie eine Veränderung in ihrem Leben. Doch Ella tickt da ganz anders: Am liebsten will sie ihr altes Leben zurück. Im Liebeschaos trauert sie ihrem Ex-Freund Jannis nach, der bereits in einer neuen Beziehung ist und bald Vater wird. Oder hat Ella doch Gefühle für Arndt Engler? Nach dem Ganzen Auf und Ab sehnt sie sich nur das Stabilität und Geborgenheit.

Doch nicht nur bei ihr scheint es im Privatleben eine Krise zu geben. In emotionale Turbulenzen gerät auch Hotelier Teetz. Nach zu vielen Drinks ergreift ihn die Eifersucht auf der Kunstparty seiner Frau: Ein zuvor von ihm gekauftes Bild seiner Frau Inge verbrennt er in der Öffentlichkeit. Künstler Leif Buschmann verklagt ihn auf eine hohe Schadensersatzsumme. Jetzt braucht er Hilfe von den Anwälten Ella und Kollkamp. Dabei gerät die Juristin in einen erbitterten Rosenkrieg zwischen dem alten Ehepaar, das aber für alle Beteiligten erstaunliche Erkenntnisse parat hält...

Aus Eifersucht verbrennt Teetz das Porträt seiner Frau Inge.

© Foto: ZDF/Rudolf Wernicke

„Ella Schön: Freischwimmer“: Besetzung am 01.05.2022

Neben den Hauptdarstellerinnen Annette Fries und Julia Richter spielen in den einzelnen Folgen auch einige weitere Schauspieler im Cast mit. Wer bei „Freischwimmer“ zu sehen ist, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Ella Schön – Annette Frier

Christina Kieper – Julia Richter

Ben Kieper – Oscar Brose

Klara Kieper – Zora Müller

Hans Kollkamp – Rainer Reiners

Jannis Zagorakis – Josef Heynert

Ulla Lüttjens – Tanja Schleiff

Lukas Lüttjens – Sigfried Terpoorten

Henni Gottschalk – Gisa Flake

Arndt Engler – Oliver Stein

Nils Hagebrecht – Marc Ben Puch

Katrin Kieper – Lina Wendel

Friedrich Teetz – Reiner Schöne

Inge Teetz – Adriana Altaras

„Ella Schön“: Drehorte

Zuschauer der Herzkino-Reihe fragen sich sicherlich, wo sich die schönen Landschaften der Serie befinden. Die Dreharbeiten der fünf Staffeln fanden an er Ostsee statt. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft diente oft als Kulisse. Dieser Ort liegt etwas nördlich von Stralsund, zwischen Ahrenshoop und Prerow.

„Ella Schön“ 2022: Alle Folgen von Staffel 5

Die humorvolle „Herzkino“-Reihe läuft seit vier Jahren im ZDF. Nun wurde bekannt gegeben, dass Staffel 5 das Ende der Geschichte rund um die Asperger-Autistin Ella Schön sein soll. Ab dem 24. April 2022 laufen an drei Sonntagen in Folge die Episoden. Wie die einzelnen Folgen heißen, seht ihr hier im Überblick:

„Ella Schön“: Alle Infos rund um Staffel 5

Fans der beliebten „Herzkino“-Reihe haben einige Fragen. Wie geht es weiter mit Ella Schön? Wo fanden die Dreharbeiten statt? Wann laufen die Folgen? Und was sagt die Hauptdarstellerin Annette Frier über ihren Ausstieg? Alle Infos bekommt ihr in dieser Übersicht: