Die Rückkehr des Krimi-Klassikers „Ein Fall für zwei“ sorgte für Freude bei den Fans. Doch am Freitag, 03.06.2022, läuft bereits Folge 4 von Staffel 8 und damit die letzte Episode. In „Tod auf der Zora“ treibt eine Leiche am Osthafen. Zuvor hat das Opfer auf der „Zora“ gearbeitet. Wer ist der Mörder?

Wann läuft Folge 4 im TV und Stream ?

und ? Um was geht es in „Tod auf der Zora“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

der Folge? Wo wurde gedreht?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Ein Fall für zwei: Tod auf der Zora“: ZDF-Sendetermine

„Ein Fall für zwei“ läuft bereits seit vier Wochen im ZDF. Folge 4 ist somit die letzte Episode der achten Staffel und wird zur Primetime ausgestrahlt. „Tod auf der Zora“ wird später nicht wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Freitag, 03. Juni 2022, um 20:15 Uhr

„Ein Fall für zwei: Tod auf der Zora“: ZDF-Mediathek

Die Folge „Tod auf der Zora.“ läuft am 03.06.2022 im ZDF. Wer die Episode jedoch verpasst, hat Glück, denn es gilt online first: Die Episode ist bereits vor der Erstausstrahlung und im Anschluss noch für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Ein Fall für zwei: Tod auf der Zora“: Handlung von Folge 4

Im Osthafen treibt die Leiche von Patrick Zachau. Kurz vor seinem Tod arbeitete er mit Noraly van de Wal auf der „Zora“. Sie wird als Tatverdächtige festgenommen. Leo schleust sich auf das Schiff ein, um mehr über die Arbeit an Bord zu erfahren. Die Familie des Opfers ist erschüttert über den Mord am eigenen Sohn. Auch die Festnahme an Nora hat einen tiefen Riss hinterlassen. Leo und Benni ermitteln: Das Mordopfer hatte Spielschulden. Der Chef des Hafens, Joachim Thomsen, ist nicht gut auf den Toten zu sprechen. Hat er etwas mit dem Mord an Patrick zu tun?

Die Ereignisse nehmen Nora sichtlich mit.

© Foto: ZDF/christian lüdeke con lux photog

„Ein Fall für zwei: Tod auf der Zora“: Besetzung am 03.06.2022

Neben den Hauptdarstellern Wanja Mues und Antoine Monot spielen in den einzelnen Folgen auch einige weitere Schauspieler im Cast mit.

Rolle – Darsteller

Leo Oswald – Wanja Mues

Benjamin Hornberg – Antoine Monot, Jr.

Claudia Strauss – Bettina Zimmermann

Noraly van de Wal – Anne Rietmeijer

Sabine Pfeiffer – Yodit Tarikwa

Hanno Pfeiffer – Sebastian Fräsdorf

Mischa Pfeiffer – Noah Darnell Posey

Patrick Zachau – Lucas Lentes

Joachim Thomsen – Michael Sideris

Herr Sachse – Holger Kraft

Rüdiger Ehrens – Alexander J. Beck

Dr. Aylin Atalay – Alev Irmak

Overall-Mann – Erik Borner

Kapitän – Richard van Weyden

„Ein Fall für zwei“: Drehort

Zuschauer fragen sich sicherlich, wo die neuen Folgen gedreht wurden. Da in allen Episoden die Mordfälle in Frankfurt aufgedeckt werden, liegt es nahe, dass der Drehort Frankfurt am Main ist. Die Arbeiten zur Filmproduktion fanden ebenso im Rhein-Main-Gebiet, Wiesbaden und Umgebung statt.

„Ein Fall für zwei“: Die Folgen 2022 im Überblick

Für treue Fans konnte es nicht schnell genug gehen: Die neuen Folgen von Staffel 8 „Ein Fall für zwei“ laufen seit dem 13. Mai im ZDF. Insgesamt werden vier Folgen ausgestrahlt. Wie die einzelnen Filme heißen, seht ihr ihm Überblick: