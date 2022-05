Der Krimi-Klassiker „Ein Fall für zwei“ läuft aktuell mit Staffel 8 im ZDF. Die Folgen rund um Privatdetektiv Leo und Anwalt Benni sind an vier Abenden zu sehen. Am Freitag, 27.05.2022, geht es mit Folge 3 „In Liebe W.“ weiter. Darin wird die Witwe Marianne Geiger bei der erschlagenen Kerstin aufgefunden. Tage zuvor gab es einen Streit zwischen den beiden. Ist sie die Täterin?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Ein Fall für zwei: In Liebe W.“: ZDF-Sendetermine

„Ein Fall für zwei“ ist zurück im ZDF. An insgesamt vier Freitagen werden die Folgen zur Primetime ausgestrahlt. Die dritte Folge „In Liebe W.“ wird später nicht wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Freitag, 27. Mai 2022, um 20:15 Uhr

„Ein Fall für zwei: In Liebe W.“: ZDF-Mediathek

Die neue Folge „In Liebe W.“ läuft am 27.05.2022 im ZDF. Wer die Episode jedoch verpasst, hat Glück, denn es gilt online first: Die Folge ist bereits vor der Erstausstrahlung und im Anschluss noch für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Ein Fall für zwei: In Liebe W.“: Handlung von Folge 3

Benni und Leo ermitteln in einem Fall, der es gewaltig in sich hat. Marianne Geiger ist die Witwe des verstorbenen Töpfereibesitzers. Auf seiner Trauerfeier kam es zu einem Mord: Kerstin Brühl wurde erschlagen. Beim Opfer wird die Witwe Marianne aufgefunden. Kurz davor gab es Streitigkeiten zwischen den beiden. Kerstin behauptete nämlich, dass sie die Erbin des Geiger’schen Töpfereibetriebes sei. Um der Spur näher zu kommen, schleust sich Leo in die Einbrecherbande von Alex und Janis ein. Denn zur Tatzeit wurden Einbruchspuren sicher gestellt. Währenddessen nimmt sich Benni das Umfeld von Marianne Geiger vor. Tochter Anja ist vor kurzem wieder dazu gezogen und missbilligte den Kontakt zwischen ihrem Vater und Kerstin. Das zumindest behauptet der neugierige Nachbar Helmut Saur. Hatten die beiden eine Affäre? Doch wieso meint das Opfer überhaupt, sie sei die rechtmäßige Erbin? Der Schlüssel zum Fall liegt genau in dieser Frage...

Um den aktuellen Fall zu lösen, schleust sich Leo in die Einbrecherbande ein.

„Ein Fall für zwei: In Liebe W.“: Besetzung am 27.05.2022

Neben den Hauptdarstellern Wanja Mues und Antoine Monot spielen in den einzelnen Folgen auch einige weitere Schauspieler im Cast mit.

Rolle – Darsteller

Leo Oswald – Wanja Mues

Benjamin Hornberg – Antoine Monot, Jr.

Claudia Strauss – Bettina Zimmermann

Marianne Geiger – Ulrike Krumbiegel

Anja Geiger – Mersiha Husagic

Kerstin Brühl / Dalia Nowak – Alice von Lindenau

Helmut Saur – Reiner Wagner

Janis – Cedric Sprick

Alex – Karl Schaper

Polizistin – Naima Pepper

„Ein Fall für zwei“: Drehort

Zuschauer fragen sich sicherlich, wo die neuen Folgen gedreht wurden. Da in allen Episoden die Mordfälle in Frankfurt aufgedeckt werden, liegt es nahe, dass der Drehort Frankfurt am Main ist. Die Arbeiten zur Filmproduktion fanden ebenso im Rhein-Main-Gebiet, Wiesbaden und Umgebung statt.

„Ein Fall für zwei“: Die neuen Folgen 2022 im Überblick

Für treue Fans konnte es nicht schnell genug gehen: Die neuen Folgen von Staffel 8 „Ein Fall für zwei“ laufen ab dem 13. Mai im ZDF. Insgesamt werden vier Folgen ausgestrahlt. Wie die einzelnen Filme heißen, seht ihr ihm Überblick: