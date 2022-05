„Vier“ ist die Fortsetzung der Landkrimis im ZDF. In Krumau an der Kamp wurde durch Hochwasser-Bergungsarbeiten in einem verlassenen Hof ein erschreckender Fund gemacht. Die Polizistin Marion Reiter vom Morddezernat ermittelt zusammen mit der Gemeindepolizistin Ulli Baumhackl in dem Fall.

Wann kommt „ Vier “ im TV ?

“ im ? Ist der ZDF-Spielfilm in der ZDF Mediathek verfügbar?

verfügbar? Worum geht es in dem Landkrimi ?

? Wer sind die Darsteller?

Alle Infos rund um Sendetermine, Stream, Wiederholung, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Vier“: ZDF-Sendetermin

Der ZDF-Landkrimi „Vier“ hat eine Laufzeit von ca. 90 Minuten. Die Ausstrahlung ist am Mittwoch, 25. Mai 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

„Vier“: ZDF-Mediathek

Wer den TV-Sendetermin verpasst hat, hat danach die Möglichkeit den Krimi in der ZDF-Mediathek zu sehen. Dort ist er bereits jetzt verfügbar.

„Vier“: Handlung des Landkrimis am 25.05.2022

In Krumau am Kamp ist Hochwasser. Durch Bergungsarbeiten und Reparaturen werden im Keller eines seit langem unbewohnten Hofes die Überreste von drei Säuglingen entdeckt. Durch den Fund wird Marion Reiter vom Morddezernat St. Pölten aktiv. Zur Unterstützung wird ihr die unerfahrene, aber trotzdem hartnäckige Gemeindepolizistin Ulli Baumhackl zugeteilt. Durch die Ermittlungen finden die beiden heraus, dass sich auf besagtem Hof vor Jahren eine Familientragödie abgespielt hat. Die 11-jährige Tochter ist damals spurlos verschwunden, woraufhin sich der Vater erhängt hat. Wenig später ist die Mutter weggezogen und niemand hatte je wieder von ihr gehört. Der neue Eigentümer des Hofs ist der Wiener Arzt Benjamin Ludwig. Er will dort zusammen mit seinem Lebensgefährten Matthias eine Praxis eröffnen. Sie stört die dunkle Vorgeschichte der Immobilie vorerst nicht. Doch dann werden sie von der Vergangenheit eingeholt.

Im Landkrimi „Vier“ kommt es bei Bergungsarbeiten nach einem Hochwasser zu einem schrecklichen Fund.

© Foto: ZDF/Julia Dragosits

„Vier“: Besetzung am 25.05.2022

Unter der Regie von Marie Kreutzer sind in den Hauptrollen Julia Franz Richter und Regina Fritsch zu sehen. Die weiteren Schauspieler im Cast findet ihr hier:

Julia Franz Richter als Ulli Baumhackl

als Ulli Baumhackl Regina Fritsch als Marion Reiter

als Marion Reiter Laurence Rupp als Matthias

als Matthias Manuel Rubey als Benjamin

als Benjamin Oliver Rosskopf als Georg

als Georg Susanne Michel als Marlene

als Marlene Rainer Doppler als Deisenberger

Und andere

„Vier“: Drehorte des Landkrimis

Zuschauer des ZDF-Landkrimis fragen sich bestimmt, wo der Spielfilm gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden unter anderem in Krumau am Kamp statt. Weitere Drehorte des Films waren Altpölla und Krems an der Donau.