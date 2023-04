Kandidaten von DSDS 2023, jetzt steht der Gewinner von Staffel 20 fest! Im großen Finale am Samstag, 15.04.2023, durften nur noch vier Talente auf den Sieg hoffen. Sie alle präsentierten in der Live-Show ihren Aufregende und emotionale Monate liegen hinter denvon, jetzt steht derfest! Im großen Finale am Samstag, 15.04.2023, durften nur nochauf den Sieg hoffen. Sie alle präsentierten in der Live-Show ihren eigenen Final-Song . Doch nur einer bzw. eine von ihnen konnte sich am Ende im Voting durchsetzen. Die Zuschauer stimmten wie gewohnt für ihre Favoriten ab.

Wer das Rennen gemacht hat und den Final-Song jetzt als erste Single veröffentlichen darf, verraten wir euch hier.

Sem Eisinger ist Deutschlands neuer Superstar

Sem Eisinger hat sich durchgesetzt und ist somit Deutschlands neuer Superstar. Er darf sich somit über 100.000 Euro Preisgeld und einen Vertrag mit Universal Music freuen. Außerdem begleitet er Was für eine Live-Show! Die vier Finalisten haben alles gegeben, um die Jury und die Zuschauer von sich zu überzeugen. Für drei von ihnen ist der Traum vom Sieg jedoch geplatzt. Denn es kann nur einen Gewinner geben:Er darf sich somit über 100.000 Euro Preisgeld und einen Vertrag mit Universal Music freuen. Außerdem begleitet er Dieter Bohlen auf seiner Tour.

Die Platzierungen im Finale seht ihr hier:

1. Platz: Sem Eisinger

2. Platz: Monika Gajek

3. Platz: Lorent Berisha

4. Platz: Kiyan Yousefbeik

Das waren die vier Finalisten von DSDS 2023

Drei Sänger und eine Sängerin standen im Finale von Staffel 20. Sie hatten nicht nur Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony von sich überzeugt, sondern vor allem auch die Zuschauer. Wer die Finalisten waren, seht ihr hier:

Monika Gajek

Die 21-Jährige aus Salzgitter war nach ihrem Finaleinzug komplett verblüfft: „Ich kann gar nicht glauben, dass die Zuschauer mich gewählt haben!?“ Monika Gajek sei sich unsicher gewesen aufgrund der großen Konkurrenz, doch jetzt sei sie „so überwältigt, dass es mir gerade die Sprache verschlägt. Ich bin überglücklich“.

Monika Gajek aus Salzgitter war die einzige Frau, die im Finale stand.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Lorent Berisha

Der Schweizer Lorent Berisha freute sich sehr über den Einzug ins Finale. „Ich bin so erleichtert, weil ich diesen Schritt so sehr wollte“, erklärte der 19-Jährige aus Dierikon. „Ich habe mit nichts gerechnet, aber meinen Fans vertraut – ich bin so dankbar und so stolz!“

Lorent Berisha ist dankbar und stolz.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sem Eisinger

Sem Eisinger konnte es ebenfalls nicht fassen, im Finale zu stehen. „Man bedankt sich für das Lob, das man bekommt, erwartet aber nicht, dass man so einen starken Rückhalt von den Fans, der Familie und Freunden hat. Ich bin überglücklich und dankbar, all‘ diese Leute an meiner Seite zu haben“, so der 29-Jährige, Der Frankfurterkonnte es ebenfalls nicht fassen, im Finale zu stehen. „Man bedankt sich für das Lob, das man bekommt, erwartet aber nicht, dass man so einen starken Rückhalt von den Fans, der Familie und Freunden hat. Ich bin überglücklich und dankbar, all‘ diese Leute an meiner Seite zu haben“, so der 29-Jährige, dessen Vater kurz vor der ersten Live-Show verstorben war.

Sem Eisingers Vater ist kurz vor den Live-Shows verstorben.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Kiyan Yousefbeik

Der 25-jährige Kiyan Yousefbeik aus Hannover freute sich sehr. Er hatte zuvor schon mal die Goldene CD bekommen, was schon toll gewesen sei. Aber der Einzug ins Finale „ist wirklich der schönste Tag in meinem ganzen Leben: Zu sehen, wie die Leute für mich aufgestanden sind, hat mich unendlich berührt“.

Kiyan Yousefbeik hatte in den Castings die Goldene CD bekommen.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

DSDS 2023: Wer ist raus?

Von 40 Recall-Talenten schafften es nur zehn in die Live-Shows. Ab dann hatten die Zuschauer das Sagen und konnten für ihre Favoriten abstimmen. Wer die wenigsten Stimmen bekam, musste gehen.

Wer bis zum Finale ausgeschieden ist, seht ihr hier im Überblick:

Exits – Live-Show 2

Aileen Sager (22) aus Birkenfeld

David Leischik (27) aus Köln

Lawa Baban (25) aus Gießen

Peris Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Exits – Live-Show 1

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

Rose Ndumba (23) aus Essen

Exits – Recall 6

Rose Ndumba (23) aus Essen (kam dann als Nachrück-Kandidatin weiter)

Felix Gleixner (26) aus Amberg

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

Exits – Recall 5

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

Jill Lange (22) aus Römerstein

Jaden Fischer (17) aus Bocholt

Exits – Recall 4

Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf

Isa Berisha (22) aus Salzgitter

Olga Levit (29) aus Berlin

Sidan Yilmaz (22) aus Altenholz

Exits – Recall 3

Adriano Pecoraro (21) aus Neuwied

Andrea Renzullo (26) aus Hamm

Nikolaos Simediriadis (23) aus Werther

Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München

Exits – Recall 2

Clara Stampf (21) aus Frankfurt (freiwillig)

Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein

Melino Winterstein (23) aus Ingenheim

Riccardo Colo (22) aus Wuppertal

Exits – Recall 1