Die zehn verbliebenen DSDS-Kandidaten freuten sich eigentlich auf ihre erste Live-Show. Für einen Teilnehmer war der Auftritt vor einem Millionenpublikum jedoch besonders schwer. Die Rede ist von Sem Eisinger.

Laura Wontorra tröstet Sem auf der Bühne

der Papa von Sem überraschend verstorben ist. Das berichtet RTL. Die Trauer merkte man dem Kandidaten während seines Auftritts an. DSDS-Moderatorin Der Frankfurter trauert um seinen Vater. Einen Tag vor Beginn der ersten DSDS-Show wurde bekannt, dassDas berichtet RTL. Die Trauer merkte man dem Kandidaten während seines Auftritts an. DSDS-Moderatorin Laura Wontorra kam auf die Bühne und tröstete Sem: „Ich weiß, dass das kein leichter Auftritt für dich war. Und ich finde, du hast das großartig gemacht. Die ganze DSDS-Familie gibt dir viel Halt. Wir sind alle da.“

Sem wurde per Anruf informiert

Sem erreichte die Hiobsbotschaft wenige Stunden vor der ersten Live-Show. „Ich war auf Mallorca, bevor ich hierhergekommen bin und habe nach meinem Vater geschaut, der seit dem letzten Mal im Krankenhaus ist“, erzählte Sem RTL. „Und heute Morgen (...) habe ich einen Anruf gekriegt, dass er friedlich eingeschlafen ist.“ Sem sang am Samstag den DSDS-Gewinnersong „Anything but Love“ von Daniel Schumacher – ein besonders emotionales Lied. Der 29-Jährige dachte die ganze Zeit an seinen Vater. „Es war sein größter Traum, sein größter Wunsch, dass ich das hier mache“, verriet Sem.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

DSDS 2023: Sem ist eine Runde weiter – Wer noch?

Mit dabei sind auch diese Kandidaten: Der Frankfurter überzeugte am Samstagabend (abrufbar auf RTL+ ) die Zuschauer und tritt am Samstag in der zweiten Live-Show auf.