Aktuell läuft „Die Höhle der Löwen“ mit Staffel 11 auf Vox. In Folge 4 stellen die Gründerinnen Janine Weirich und Géraldine Ulrichs ihre digitale Plattform Xeem vor. Diese soll jungen Talenten die Möglichkeit geben in die Arbeitswelt reinzuschnuppern und Firmen im Hinblick auf Recruiting und Fachkräftemangel aushelfen.

Wie funktioniert die Website ?

? Ist sie für Teilnehmer kostenpflichtig?

Welchen Deal erhoffen sich die Gründerinnen?

Wir geben euch einen Überblick zur didgitalen Plattform Xeem aus Folge 4.

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Xeem aus Folge 4

Laut dem Gründer-Duo gibt es in Deutschland weniger als 15 Prozent weibliche Start-ups. Janine Weirich und Géraldine Ulrichs wissen, Frauen in der Start-up-Welt sind eine Seltenheit, vor allem im Tech-Bereich. Mit ihrer digitalen Plattform Xeem wollen die beiden Power-Frauen zeigen, dass das nicht so sein muss. Die Gründerinnen aus Darmstadt haben die Idee für Xeem aus ihrer gemeinsamen Bachelor-Arbeit. Diese haben sie dann während ihres Master-Studium weiterentwickelt. Die Idee: Eine digitale Plattform für Unternehmen und junge Talente im Studium. Denn ein Studium liefert zwar das theoretische Wissen für die spätere Berufslaufbahn, doch erste berufliche Erfahrungen sind äußerst wichtig.

„Die Höhle der Löwen“: Wie funktioniert Xeem?

Die Motivation der Website ist es junge Talente und Firmen zusammen zu bringen: „Stellen Sie sich vor, Sie als Unternehmen möchten ein neues Produkt auf den Markt bringen, und brauchen dafür eine Marketingstrategie“, erklärt Géraldine. Doch wie kommt ein Unternehmen an externe Ideen? Für die Gründerinnen liegt die Antwort auf der Hand: „Die Talente sitzen häufig noch in den Unis. Als wir noch studiert haben, waren wir schon hungrig nach Praxiserfahrung, um Kontakte zur Wirtschaft zu sammeln.“ Die digitale Plattform Xeem soll Unternehmen und junge Talente durch Challenges zusammenbringen. „Eine Challenge ist eine Aufgabenstellung, die von einem Unternehmen gestellt wird. Zum Beispiel wie vermarkte ich ein neues Produkt?“, erklärt Géraldine. „Hier haben die jungen Talente die Möglichkeit, gemeinsam in einem Team Ihre Ideen vorzustellen.“

Auf der Website laden Unternehmen Challenges hoch. Ein Team, zumeist aus Studierenden, wird anschließend in einem virtuellen Raum zusammengebracht, um an der Challenge zu arbeiten. Um ihre Ideen besser zu visualisieren, können die jungen Talente auch Bilder und Skizzen hochladen. Nachdem die Challenge gemeistert wurde, werden die Ergebnisse gespeichert und die Daten an die Unternehmen weitergeleitet.

Xeem im Überblick: Preis, Instagram, Website

Die jungen Talente haben bei Xeem nicht nur die Möglichkeit in verschiedene Bereiche der Arbeitswelt reinzuschnuppern und direkte Kontakte zu knüpfen, sondern auch ein Preisgeld absahnen. Doch auch die Unternehmen profitieren, wie Géraldine erläutert: „Sie können neue Mitarbeiter scouten und bekommen innovative Ideen.“ Alle Infos zum Unternehmen gibt es hier auf einen Blick:

Preis: Für Teilnehmer kostenlos

Für Teilnehmer kostenlos Instagram: xeem.de

xeem.de Website: xeem.de

„Die Höhle der Löwen“: Das erhoffen sich die Gründerinnen von Xeem

Zahlreiche deutsche Top-Unternehmen nutzen die Challenge-Plattform Xeem bereits. Für den Ausbau der Plattform benötigen die Gründerinnen aus Darmstadt ein Investment von 250.00 Euro und bieten dafür zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile. Die Löwen sind sich der Relevanz der Themen Recruiting und Fachkräftemangel bewusst. Ob es zum Pitch kommt, zeigt sich am Montag, 25.04.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

