Der Wettstreit um die besten Deals ist auf Vox in vollem Gange. Auch in Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ treten wieder Start-ups und Unternehmer vor die Investoren. Am 25.04.2022 überrascht die Löwen dabei ein prominenter Gast. Kein Geringer als Fußball-Star Michael Ballack hofft auf einen Deal. Doch mit Sport oder Bällen hat sein Produkt nichts zu tun, stattdessen möchte er im Gründer-Trio mit dem Pflanzenstärkungsmittel Lucky Plant überzeugen.

Welche Wirkung hat das Produkt?

Wie viel kostet Lucky Plant?

Auf welchen Deal hoffen die Gründer?

Wir geben euch einen Überblick zum Pflanzenstärkungsmittel aus Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“.

„Die Höhle der Löwen“: Michael Ballack stellt Lucky Plant vor

Als Fußball-Star Michael Ballack „Die Höhle der Löwen“ in Folge 4 betrifft, staunen die Investoren nicht schlecht. Doch mit Sport hat sein Produkt nichts zu tun – und er kommt auch nicht allein. Zusammen mit Bernhard Unger und Dr. Thomas Hüster will der ehemalige Nationalelf-Kicker die Löwen von ihrem hochwirksamen und biologischen Pflanzenstärkungsmittel überzeugen. „Mit Lucky Plant bringen wir Ihre Pflanzen auf Champions League-Niveau“, lautet das Motto des Start-ups. Michael Ballack erklärt den Grund für seinen Besuch: Er hat sich in der Vergangenheit schon häufiger mit den Produkten beschäftigt, die auf den Fußballplätzen für den Rasen eingesetzt werden.

„Die Höhle der Löwen“: Die Pflanzenstärkung von Lucky Plant aus Folge 4

„Schnell bemerkte ich, dass diese hohe chemische Anteile haben“, erklärt Michael Ballack den Investoren. „Zusammen mit meinem Freund Bernhard, der seit vielen Jahren einen Blumen- und Pflanzenhandel betreibt, suchten wir nach einer Alternative – und zum Glück lernten wir Thomas kennen.“ Im Fußball hat der Ex-Nationalmannschaftskapitän ein gutes Netzwerk, doch um ein solches Produkt auf den Markt zu bringen, braucht es noch einmal eine andere Unterstützung. „Dafür braucht man einen professionellen Partner, der über das nötige Know-how und Netzwerk verfügt, und dafür ist ‚Die Höhle der Löwen’ eine tolle Plattform." Agrarwissenschaftler Dr. Thomas Hüster befasst sich seit über 20 Jahren mit der Pflanzenforschung und stieß dabei auf die Pechnelke.

Wie funktioniert Lucky Plant? Die Besonderheit der Pflanzenstärkung

Doch ihren Namen hat die Pechnelke gar nicht verdient. Viel eher müsste sie Glücksnelke heißen, „denn sie ist eine fantastische Pflanze“, sagt Dr. Thomas Hüster. Die Pechnelke produziert besondere sekundäre Pflanzenstoffe, die das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen und die Aufnahme von Nährstoffen fördern, verdeutlicht er weiter. „Das Besondere an ihr ist: Das macht sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Pflanzen, die in ihrer Nähe wachsen. Dieses Wissen wollten wir für unser Produkt nutzen." Das Ergebnis ist Lucky Plant.

„Die Höhle der Löwen“: Preis, Wirkung und Ergebnis von Lucky Plant

Das 100 Prozent biologische Pflanzenstärkungsmittel Lucky Plant besteht aus sechs Wildkräutern. Das Produkt gibt es als Brausetablette oder als Pulver fürs Gießwasser. Die Gründer haben sich den Wirkmechanismus der Pflanzenstärkung auch schon patentieren lassen. Die Gründer empfehlen das Mittel alle vier Wochen anzuwenden. „Der Einsatz von Lucky Plant führt zu mehr Blütenbildung und einer längeren Blühphase. Rasenflächen werden robuster, Ernteergebnisse höher“, sagt Thomas Hüster und Michael Ballack fasst zusammen: „Lucky Plant ist der Energy Drink für Pflanzen.“

Unternehmen : Lucky Plant GmbH

: Lucky Plant GmbH Webseite mit Online-Shop : lucky-plant.de

: lucky-plant.de Varianten : Pulver und Tabletten

: Pulver und Tabletten Preis : ab 7,99 Euro

: ab 7,99 Euro Instagram: luckyplant_de

Welchen Deal erhoffen sich Michael Ballack und die Gründer von Lucky Plant?

Das Unternehmer-Trio wünscht sich einen starken Partner an seiner Seite und hofft auf ein Investment in Höhe von 100.000 Euro und ist bereit dafür 20 Prozent seiner Firmenanteile zu geben. „In dieser Branche suchen wir noch einen großen Partner, der besser aufgestellt ist als wir“, sagt Michael Ballack. In die Märkte reinzukommen, die sie für ihr Produkt brauchen, sei nicht so einfach. Ralf Dümmel ist begeistert, eine echte Fußballlegende in der „Höhle der Löwen“ empfangen zu können. Doch sind er und die anderen Investoren sich auch so begeistert vom Produkt? Das zeigt sich am Montagabend zur Primetime auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 4

