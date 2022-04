Aktuell läuft „Die Höhle der Löwen“ 2022 mit einer neuen Staffel auf Vox. Am 25.04.2022 tritt das Gründer-Trio bestehend aus Lisa Berger, Sandra Ebert und Pascal Moll vor die Investoren und präsentiert Retter Kräcker. Dabei handelt es sich um einen Kräcker der aus Trester besteht, das bei der Öl-Gewinnung als Abfallprodukt entsteht. Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, haben sie ihr biozertifiziertes und veganes Produkt auf den Markt gebracht. Nach der Sendung wurde das Produkt umbenannt in Better Cracker.

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Der Retter Kräcker aus Folge 4

In Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 wollen die Foodies Lisa Berger, Sandra Eber und Pascall Moll den Investoren Retter Kräcker schmackhaft machen. Die drei Gründer „finden, dass Lebensmittelverschwendung absoluter Bullshit ist“. Mit ihrem Retter Kräcker wollen sie genau dieser Verschwendung den Kampf ansagen. Alle drei Gründer sind Doktoraten im Bereich Lebensmitteltechnologie an der Uni Hohenheim.

„Die Höhle der Löwen“: Woraus besteht Retter Kräcker?

Lebensmittelverschwendung findet nicht nur im Haushalt statt, sondern bereits bei der Produktion von Lebensmitteln. Laut Pascal Moll nimmt die Industrie Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, um daraus Öl zu pressen: „Dabei entsteht nicht nur ein Drittel Öl, sondern auch zwei Drittel Trester. Der landet meistens in der Bioanlage oder Futtertrog“, so der Gründer. Was viele nicht wissen, dieser Trester ist reich an Proteinen und Ballaststoffen. Neben diesen Kürbis- und Sonnenblumentrester enthält der Retter Kräcker auch Trester von Äpfeln. Das macht den Kräcker zu einem Produkt mit einer super Nährwertzusammensetzung der aus 30 Prozent Protein und über zehn Prozent Ballaststoffe besteht. Der Retter Kräcker ist somit nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für den Menschen.

Die durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g:

Energie (kJ/kcal): 1706 / 407

Fett (g): 14.4

davon gesättigte Fettsäuren (g): 1.6

davon ungesättigte Fettsäuren (g): 12.8

Kohlenhydrate (g): 43.9

davon Zucker (g): 4.1

Ballaststoffe (g): 11.5

Eiweiß (g): 19.7

Salz (g): 0.9

Preis, Kosten, Shop: Der Retter Kräcker im Überblick

Die Retter Kräcker gibt es aktuell in zwei Geschmacksrichtungen. Sie sind vegan, biozertifiziert, glutenfrei und komplett frei von künstlichen Zusätzen und Aromen. Alle Infos zum Unternehmen und dem Produkt gibt es hier auf einen Blick:

Preis: 5er-Bundle für 12,99 Euro

5er-Bundle für 12,99 Euro Packungsinhalt: 40 Gramm je Tüte

40 Gramm je Tüte Instagram: zerobullshitcompany

zerobullshitcompany Geschmacksrichtungen: Milde Paprika und pikanter Pfeffer

Milde Paprika und pikanter Pfeffer Shop: zbs-food.com

Retter Kräcker: Diesen Deal erhofft sich das Gründer-Trio

Lebensmittel-Upcycling ist heutzutage ein wichtiges Thema. Die drei Doktoranten liegen mit ihrem Kräcker deshalb voll im Trend. Von den Investoren benötigen sie 100.000 Euro und bieten dafür nicht nur zehn Prozent ihrer Firmenanteile, sondern auch dreimal Know-how, Leidenschaft und Wissen im Bereich Lebensmittel. Ob einem der Löwen dieser Pitch schmeckt, zeigt sich am Montag, 25.04.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

