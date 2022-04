Montags wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ 2022. In Staffel 11 tritt am Montag, 25.04.2022, in Folge 4 ein Team aus fünf Gründern in die Arena vor die Investoren. Mit im Gepäck haben sie ihre emotionsbasierte Buchfinder-App Read-O. Damit soll Lesern die Suche nach dem passenden Lesestoff erleichtert werden.

Wir geben euch einen Überblick zur emotionsbasierten Buchfinder App aus Folge 4.

„Die Höhle der Löwen“ 2022: Read-O aus Folge 4

In Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ stellen Jonathan Mondorf, Ben Kohz, Andreas Weiser, Michael Pomogajko und Simon Farshid ihre App Read-O den Investoren vor. Die Freunde haben vor zwei Jahren ihr Start-up gegründet und wagen sich als Team in die Arena: „Es ist ein sehr technisches, komplexes Thema, und jeder hat sein ganz spezielles Fach“, erklärt Jonathan Mondorf. Mit ihrer geballten Gründer-Power wollen sie die Löwen davon überzeugen, dass mit ihrer App nur noch Bücher gelesen werden, die wie für einen geschrieben sind.

„Die Höhle der Löwen“: Wie funktioniert Read-O?

Read-O ist eine emotionsbasierte Buchfinder-App. Die Idee dazu kam Jonathan vor drei Jahren. Sein Vater hatte angefangen Romane zu schreiben. Doch nach Fertigstellung mussten sie feststellen, wie schwer es war, an passende Leser zu kommen. Laut Gründer, sei das bei der gigantischen Buchauswahl jedoch nicht verwunderlich: „In Deutschland gibt es jeden Tag 200 neue Bücher. Das sind 70.000 Bücher im Jahr“, erklärt Simon. Die Leserinnen und Leser verlassen sich aus diesem Grund bei ihrer Leseentscheidung auf Bestseller-Empfehlungen.

„Wir haben uns gefragt: Was macht einen Stapel Papier zu unserem Lieblingsbuch?“, so Ben Kohz. „Und im Endeffekt ist es ganz einfach: Wir wollen lachen, weinen, wir wollen inspiriert oder unterhalten werden: Wir wollen Emotionen spüren.“ Und dort setzt die App der Frankfurter an. Die Userinnen und User können im ersten Schritt unter den unterschiedlichsten Emotions-Parametern wählen. Danach bekommen sie, basierend auf Rezensionen, eine auf sie perfekt zugeschnittene Buchempfehlung. Dafür haben die Gründer eine künstliche Intelligenz entwickelt, die die Buchrezensionen von Leserinnen und Lesern analysiert und die Emotionen eines Buches über ein Profil sichtbar macht. Damit können Leserinnen und Lesern auf Anhieb sehen, wie lustig, traurig oder spannend ein Buch ist.

Read-O im Überblick: Preis, Instagram, Appstore

Read-O ist eine Buchfinder-App, die auf die Emotionen und Bedürfnisse ihrer User eingeht. Mit ihr ist es möglich Bücher zu finden, die wirklich zu einem passen und das auch außerhalb des Mainstreams. Die Read-O App ist sowohl für Apple also auch für Android verfügbar und kostenfrei. Alle Infos zum Unternehmen und dem Produkt gibt es hier auf einen Blick:

„Die Höhle der Löwen“: Das erhoffen sich die Gründer von Read-O

Die Erfinder von Read-O haben mit ihrer KI bereits 1,6 Millionen Buchrezensionen analysiert und konnten damit über 300.000 Büchern ein emotionales Profil zuweisen. Die Gründer bieten 15 Prozent ihrer Firmenanteile und benötigen, um den Buchmarkt zu revolutionieren, ein Investment von 600.000 Euro. Ob es zum Pitch kommt, zeigt sich am Montag, 25.04.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 4

