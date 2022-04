Wenn Unternehmertum auf Vox dafür sorgt, dass die Zuschauer gebannt vor dem TV sitzen, dann kann das nur eines heißen: Es ist wieder Zeit für „Die Höhle der Löwen“. Am 25.04.2022 wagen sich Leonie Eißele und Niklas Heinzerling vor die Investoren. Die Jungunternehmer von The Closest Loop haben den Schwamm neu erfunden und präsentieren Le Gurque. „Ab heute spült Gemüse“, heißt es beim Gründer-Duo.

„Die Höhle der Löwen“: Der Schwamm Le Gurque aus Folge 4

Leonie Eißele aus Hamburg und Niklas Heinzerling aus Neuss sind nicht nur ein Paar, sondern auch ein Gründer-Duo. Die beiden 31-Jährigen kennen sich seit dem Studium und führen einen gemeinsamen Haushalt. Dort haben sie immer wieder probiert, verschiedene Gegenstände in nachhaltige Produkte zu tauschen. So erklärt Niklas Heinzerling auch die Idee hinter Le Gurque. Jedoch gelang ihnen das nicht bei allem: Der Spülschwamm besteht aus nicht recyclebaren Kunststoff und landet am Ende auf der Mülldeponie: „Fünf Millionen Kilogramm Plastikmüll werden jährlich durch Spülschwämme erzeugt“, erklärt Leonie Eißele. „Und das allein in Deutschland!“ Dem möchten die beiden Gründer ein Ende bereiten. Le Gurque soll mehr Nachhaltigkeit und weniger Plastik in deutsche Küchen bringen. „Dank uns spülen Sie in Zukunft mit Gemüse“, heißt es bei den Gründern.

Doch wie verwendet man Gemüse zum Schwamm? Oder viel eher: Wie wird es dazu? Le Gurque besteht zu 100 Prozent aus Luffa-Gurke. Dabei handelt es sich um ein Kürbisgewächs, das natürlich wächst und eine besondere Eigenschaft vorweist: „Wenn sie reif wird, bildet sie im Inneren eine schwammartige Faserstruktur. Und genau diese Faserstruktur verwenden wir, um unser Produkt herzustellen“, erklärt Niklas Heinzerling die Besonderheit der Gurke. Ursprünglich in Asien beheimatet, haben die Jungunternehmer dem Gemüse in Deutschland ein neues Zuhause gegeben: „Wir sind die ersten und die einzigen, die die Luffa-Gurke in Deutschland in größerem Stil kultivieren. In unserem Gewächshaus in Süddeutschland wächst sie genauso gut wie in ihrer Heimat“. Nach der Ernte nehmen sie die Früchte von Strauch, waschen und schälen sie. Nach dem Trocknen kann man das Endprodukt Le Gurque herstellen.

Der Schwamm Le Gurque im Überblick: Unternehmen, Preis, Online-Shop

Der nachhaltige Luffaschwamm namens Le Gurque ist laut den Gründern waschmaschinenfest, sehr viel langlebiger als ein herkömmlicher Spülschwamm und kann auf dem Kompost entsorgt werden. Aktuell verkaufen die Jungunternehmer das Produkt über ihren Webshop und möchten in den Einzelhandel eintreten. Online ist der Schwamm derzeit erhältlich als Paket mit 2, 3 oder 5 Stück oder in einem Set, zum Beispiel als gemischte Tüte mit einem Lappen.

Unternehmen : The Closest Loop

: The Closest Loop Preis : ab 14,90 Euro (im 2er-Paket)

: ab 14,90 Euro (im 2er-Paket) Varianten : eckig, normal, zum Hängen

: eckig, normal, zum Hängen Webseite mit Online-Shop : theclosestloop.com

: theclosestloop.com Instagram: theclosestloop

Die jungen Gründer haben konkrete Pläne für ihren Schwamm Le Gurque. Die erste Ernte und 2.500 Schwämme waren innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Den Anbau möchten sie nun weiter voranbringen. Könnten sie in eine Maschine investieren, die hilft ihr Produkt konkurrenzfähig am Markt zu platzieren und große Mengen herzustellen, wäre ein wichtiger Schritt getan. Dafür benötigen sie 100.000 Euro von den Investoren und bieten ihnen 15 Prozent am gemeinsam gegründeten Unternehmen The Closest Loop.

Ralf Dümmel meldet sich direkt freiwillig für den Spüldienst, um sich ein Bild vom Produkt zu machen. „Es ist genau so einfach und gut“, lautet sein Urteil im Vergleich zum herkömmlichen Spülschwamm. Auch die anderen Löwen bekunden direkt Interesse. Doch ob es für einen Deal reicht, zeigt sich wie gewohnt am Montagabend zur Primetime auf Vox.

