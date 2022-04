Am Montagabend ist auf Vox Zeit für neue Ideen. In Folge 3 von „Die Höhle der Löwen“ stellen wieder fünf junge Unternehmen ihre Produkte vor. Und in der Ausgabe an Ostern, am 18.04.2022, wird es tierisch: Ein Gründer-Duo tritt nicht allein vor die Investoren, sondern in Begleitung von zwei Schafen. Das hat einen guten Grund, denn The Plant Box bietet Balkonkastenbepflanzungen in einer Socke aus Schafwolle an.

Wie funktioniert die Bepflanzung für den Balkon genau?

die für den genau? Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Hier findet ihr alle Infos zum Produkt The Plant Box aus Folge 3 im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist The Plant Box aus Folge 3

Dass Alice Özserin und Anne Baltes-Schlüter „Die Höhle der Löwen“ mit zwei Schafen betreten, hat einen guten Grund. Sie präsentieren den Investoren in Folge 3 am 18. April 2022 mit The Plant Box eine Balkonkastenbepflanzung in einer Socke aus Schafwolle. Der 41-jährigen Betriebswirtin Anne Baltes-Schlüter ist ein grüner Balkon auch in der Stadt wichtig: „Ich habe aber schnell festgestellt, wie schmutzig es wird, wenn man einen Balkonkasten bepflanzt. Wenn man dann noch ohne Auto zum Baumarkt und Erde und Pflanzen schleppen muss, im worst case sogar bis in den vierten Stock – dann hat man den Kaffee auf.“ Das sei einer der Gründe, warum es in Deutschland viele Balkone gibt, die eher kahl aussehen. Doch mit dieser Tristesse wollen die Unternehmerinnen Schluss machen. Nicht umsonst heißt es auf der Homepage des Start-ups: „Wir träumen von grünen und bunten Städten & möchten Balkonen mehr Bedeutung schenken.“

Wie funktioniert die Balkon-Bepflanzung von The Plant Box?

Die Gründerinnen wollen den Besitzern von Balkonen deren bunte Gestaltung erleichtern. Das Unternehmen bietet dafür fertig arrangierte Pflanzenkreationen. Diese müssen nur noch zuhause in den Balkonkasten eingelegt werden. Der Clou daran ist die besondere Verpackung – eine Socke aus Schafwolle. „Schafwolle hat ganz viele tolle Eigenschaften“, erklärt Gartenbauwissenschaftlerin Alice Özserin. „Sie ist biologisch abbaubar und wasserregulierend.“ Außerdem hat die Wolle viele Inhaltsstoffe wie Kalium, Phosphor, Stickstoff oder Schwefel: „Unglaublich gute Nährstoffe für die Pflanzen und ein idealer Langzeitdünger“, führt die Gründerin aus.

Der Balkon soll in fünf Schritten verschönert werden, verspricht das Gründer-Duo: Sie liefern die Kreativleistung und eine perfekte Auswahl für die Balkonbepflanzung: „Die Suche nach einem passenden Balkonlasten ist vorbei.“ Die Besorgung von Materialien, wie Dünger oder schweren Säcken voll Erde, ist hinfällig. Ebenso gehört der Transport der Vergangenheit an. Außerdem soll einem der Schmutz auf dem Balkon erspart bleiben.

The Plant Box im Überblick: Preis, Shop, Instagram und Co.

Derzeit können Kunden bei The Plant Box unter einer Auswahl von mehr als 20 Pflanzenkreationen wählen. Die Plant Box hat eine universelle Aufhängung. Den Kunden steht frei, ob sie die Kreation nur in der Schafwolle oder optional in der Schafwolle und der eigens entwickelten Plant Box bestellen. Beides ist im Jahres-Abo erhältlich. Standardmäßig sind die Schafwollsocken 60 cm lang und wiegen bepflanzt etwa acht Kilogramm. Hergestellt werden sie aus 100 Prozent recycelten Pflanzenöl. Der Kunde kann entscheiden ob er nur Refill oder den Pflanzenkasten inklusive kauft. Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Fakten:

Preis : abhängig von der Variante – zwischen ca. 60 Euro (Füllung) und (inklusive Kasten) bis zu 158 Euro

: abhängig von der Variante – zwischen ca. 60 Euro (Füllung) und (inklusive Kasten) bis zu 158 Euro Länge Refill : 60 bis 75 cm

: 60 bis 75 cm Länge Box : 75 cm

: 75 cm Gewicht : ca. 8 Kilo bepflanzt

: ca. 8 Kilo bepflanzt Instagram : the_plant_box

: the_plant_box Webseite und Shop: theplantbox.de

„Die Höhle der Löwen“: Das erhoffen sich die Gründer von The Plant Box

Unternehmen wachsen kann, sind die Gründerinnen bereit 10 Prozent ihrer Firmenanteile zu bieten und hoffen auf ein Investment der Löwen von 150.000 Euro. Die Investoren erhalten ein kleines Sonderexemplar und sind angetan von der Idee, besonders das Herz des Gartenfans und Pflanzenliebhabers Carsten Maschmeyer schlägt höher und auch „Wir wollen expandieren, am liebsten in ganz Europa“, erklärt Anne Baltes-Schlüter. Damit ihrwachsen kann, sind die Gründerinnen bereitihrerzu bieten und hoffen auf einder Löwen von. Die Investoren erhalten ein kleines Sonderexemplar und sind angetan von der Idee, besonders das Herz des Gartenfans und Pflanzenliebhabers Carsten Maschmeyer schlägt höher und auch Judith Williams ist begeistert. Doch ob es auch zum Deal kommen wird, zeigt sich ab 20:15 Uhr auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 3

In der dritten Folge der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 18.04.2022 dabei ist, seht ihr hier: