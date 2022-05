Ein letztes Mal wagen sich wieder motivierte und kreative Gründer in die Arena: Am Montag, 30.05.2022, läuft mit Folge 9 das große Staffelfinale von „Die Höhle der Löwen“ auf Vox. Mit dabei sind Geza Lakatos und Jan Nordhoff aus Berlin. Die beiden präsentieren den Investoren Rollyz Berlin, das nach der Aufzeichnung in Rollyzberg umbenannt wurde. Ihr Rollensystem ist eine neue Mobilitäts- und Transportlösung.

Wie funktioniert Rollyz Berlin ?

? Was kostet das Möbel-Rollensystem?

Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Wir geben euch einen Überblick über Rollyz Berlin bzw. Rollyzberg aus Folge 9.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Rollyz Berlin bzw. Rollyzberg aus Folge 9

Designer Geza Lakatos ist beruflich viel unterwegs und daher auch schon oft umgezogen. Der 43-Jährige besitzt kein eigenes Auto, weshalb er vieles mit der Bahn transportieren musste. Dabei fiel ihm auf, dass herkömmliche Transportmittel wie Sackkarren, Rollbretter und -wägen viel Platz brauchen, den viele Haushalte aber nicht haben. So kam ihm die Idee für Rollyz Berlin: „Ich werde die Sackkarre für die Hosentasche entwerfen“, erklärt der Gründer den Investoren seine Vision für eine neue Mobilitäts- und Transportlösung.

Gemeinsam mit Jan Nordhoff (43), Geschäftsführer einer 3D-Druckerei, entwickelte er mittels eines 3D-Druckers die Rollyz: ein handliches Notfall-Paket- und Möbel-Rollensystem, welches mobil und universell einsetzbar ist. „Wir bringen Ihre Welt zum Rollen und machen sie mobil“, so Jan zu den Löwen.

„Die Höhle der Löwen“: So funktioniert das Rollensystem Rollyz

Die Transportrollen lassen sich auf verschiedene Weise befestigen: durch Klebepads, die rückstandfrei wieder ablösbar sind, mit Spanngurten oder sie lassen sich anschrauben. Die Rollyz lassen sich äußerst vielseitig einsetzen – zu Hause oder auf Reisen. Klein und praktisch helfen sie dabei, Möbel und andere sperrige Gegenstände mobil zu machen.

Die Rollyz sind vorerst in einer Ausführung in zwei Farben erhältlich. Sie bestehen größtenteils aus biobasiertem Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke und Essig.

Rollyz Berlin im Überblick: Instagram, Shop, Preis

Das Rollensystem Rollyz Berlin wurde nach der Aufzeichnung in Rollyzberg umbenannt. Die Rollyz gibt es aktuell in den Farben Rot und Schwarz. Alle Infos zu den Transportrollen auf einen Blick:

- Homepage und Shop: rollyzberg.de

rollyzberg.de Preis: 2er-Set 19,99 Euro, 4er-Set 34,99 Euro

Rollyz Berlin bzw. Rollyzberg: Diesen Deal erhoffen sich die Gründer

Noch werden die Rollyz aufwendig mit einem 3D-Drucker produziert. Mit einem Investment könnten die Gründer auf Massenproduktion umstellen. Daher bieten sie den Löwen 15 Prozent ihrer Firmenanteile für 125.000 Euro. Ob die Investoren Potential sehen und in das Berliner Start-up investieren, zeigt sich zur gewohnten Sendezeit um 20:15 Uhr auf Vox.

Können die Gründer die Investoren mit Rollyz Berlin bzw. Rollyzberg überzeugen?

© Foto: RTL / Bernd Michael-Maurer

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 9

