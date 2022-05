Am Montagabend wagen sich auf Vox im Staffelfinale wieder mutige Gründer in „Die Höhle der Löwen“. Am 30.05.2022 läuft bereits Folge 9. Dann geht es auch für Pferdeliebhaberin Alexander Knabbe in die Arena. Sie präsentiert den Investoren Stallzauber – das Hilfsmittel für eine bessre Kommunikation zwischen Reiter und Pferd.

Wie funktioniert Stallzauber ?

? Was kostet das Hilfsmittel für Reiter und Pferde?

Welchen Deal erhofft sich die Gründerin?

Wir geben euch einen Überblick über Stallzauber aus Folge 9.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Stallzauber aus Folge 9

In Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 präsentiert Alexandra Knabbe aus Loxstedt Stallzauber. Der 53-Jährigen wurde die Liebe zu Pferden bereits in die Wiege gelegt: „Den Moment, das erste Mal bewusst auf einem Pferd zu sitzen, habe ich nie vergessen, das hat mich einfach in den Bann gezogen.“ Alexandra ist mit Pferden aufgewachsen und seit vielen Jahren arbeitet die Norddeutsche als Ausbilderin für Reiterinnen und Reiter sowie Pferden auf dem Familien-Hof. „Es liegt mir besonders am Herzen, dass wir die Pferde schonend behandeln. Sie auch so ausbilden, dass das Pferd in die Balance kommt und der Körper des Reiters sich in die Bewegung des Pferdes einfühlt. Denn nur so ist garantiert, dass das Pferd keinen Schaden nimmt und entspannt unter einem gehen kann“, erklärt Alexandra. Aus dieser Intention heraus hat sie Stallzauber erfunden – ein Hilfsmittel für schonende Zügelführung.

„Die Höhle der Löwen“: So funktionieren der Zauberstab zum Reiten

Die Kommunikation zwischen Reiter und Pferd findet meist über die Zügel statt, doch durch die falsche Bewegung, kann der Reiter seinem Pferd unbedacht Schmerzen zufügen. Genau um das zu verhindern, hat Alexandra an einem Hilfsmittel gearbeitet. Der sogenannte Zauberstab soll dem Reitenden eine bessere Balance und Einfühlungsvermögen in die Bewegung des Pferdes vermitteln. Bei aufgenommenen Zügeln nehmen die Reiterinnen und Reiter den Zauberstab zwischen die Hände, das in der Mitte liegende Herz zeigt dann, ob die Zügel mittig über dem Pferd geführt werden oder ob es einer Korrektur bedarf.

Stallzauber im Überblick: Instagram, Preis, Shop

Der Zauberstab von Alexander Knabbe wiegt nur 14 Gramm. Für einen guten Halt hat das Hilfsmittel für die Daumen jeweils links und rechts eine Vertiefung. Alle Infos zu Stallzauber auf einen Blick:

Stallzauber: Diesen Deal erhofft sich die Gründerin

Alexander Knabbe benötigt vor allem Unterstützung in Vertriebs- und Marketingmaßnahmen. Für 50.000 Euro bietet die Gründerin 25 Prozent ihrer Firmenanteile. Ob es zum Deal kommt, zeigt sich am Montag, 30.05.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

Stallzauber aus Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ 2022. Alle Infos rund um Instagram, Preis und Co. im Überblick.

© Foto: RTL / Bernd Michael-Maurer

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 9

In der neunten Folge der elften Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 30.05.2022 dabei ist, seht ihr hier: