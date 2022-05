Am Montagabend wagen sich im Staffelfinale wieder mutige Gründer in „Die Höhle der Löwen“. Am 30.05.2022 läuft bereits Folge 9 auf Vox. Dann geht es auch für Hardrock-Star Axel Rudi Pell die Arena. Er präsentiert den Investoren Knights Fragrances – eine eigens kreierte Parfüm-Linie für Rock‘n‘Roll-Fans.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Knights Fragrances aus Folge 9

In Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 präsentiert Axel Rudi Pell aus Bochum Knights Fragrances. Der Hardrock-Star legt einen spektakulären Auftritt in der Arena hin. Mit seiner E-Gitarre bringt er Heavy-Metal in die Höhle. Doch Axel hat nicht nur was für die Ohren dabei, sondern auch für die Nase. Der Profi-Musiker hat seine eigene Parfüm-Linie kreiert. Viele Stars wie Justin Bieber, Celine Dion und auch Rammstein haben bereits ihren eigenen Duft auf dem Markt gebracht. Doch Axel bemerkte, dass es keine richtige Rock’n’Roll-Duft-Linie gibt. So fing der Profi-Musiker an, an seinem eigenen Duft und Label Knights Fragrances zu tüfteln.

Knights Fragrances: Wie viele Düfte gibt es?

Anstatt mit Parfümerien zu arbeiten, startete er das Projekt Knight Fragrances komplett alleine: „Ich habe monatelang recherchiert, die verschiedenen Duft-Ingredienzien kennengelernt, in meinem Arbeitszimmer zuhause die Prototypen entwickelt und so meine eigenen Parfüms komponiert.“ Die Düfte und auch das Branding sind an der Fantasy-Mittelalter-Thematik angelehnt. „Die Themen Knights und die mittelalterliche Mystik ziehen sich wie ein roter Faden durch meine musikalische Karriere – sowohl textlich als auch musikalisch“, erklärt Axel.

Die Linie umfasst bisher sieben Düfte:

„Noble Forest“

„Shine“

„Castle Haze“

„Vanoir“

„Mirage“

„Earth Woods“

„Lady D’ARC“.

Knights Fragrances im Überblick: Instagram, Preis, Onlineshop

„Perfumes with a Rock‘n‘Roll Attitude – dafür steht Knights Fragrances“, erklärt Axel den Investoren. Aktuell stehen die Düfte von Rocker Axel Rudi Pell noch nirgends zum Verkauf.

Instagram: -

- Onlineshop: -

- Preis: -

© Foto: RTL / Bernd Michael-Maurer

Knights Fragrances: Diesen Deal erhofft sich der Gründer

Axel hat seine Parfüm-Linie noch nicht auf den Markt gebracht. Um mit Knights Fragrances durchstarten zu können benötigt der Profi-Musiker 50.000 Euro und bietet dafür 35 Prozent seiner Firmenanteile an. Ob einer der Löwen das Angebot gut riechen kann, zeigt sich am Montag, 30.05.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

