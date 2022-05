Am Montagabend wagen sich ein letztes Mal für diese Staffel mutige Gründer in „Die Höhle der Löwen“. Am 30.05.2022 läuft bereits Folge 9 auf Vox . Dann geht es auch für Julian Fuchs und Moritz Lienert in die Arena. Sie präsentieren den Investoren Everjump – ein innovatives Springseil-System mit Hardware und Software.

Wie funktioniert Everjump genau?

Was kostet das das innovative Springseil?

Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Wir geben euch einen Überblick über Everjump aus Folge 9.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Everjump aus Folge 9

In Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 präsentieren Moritz Lienert und Julian Fuchs aus Berlin Everjump. Seit mehreren Jahrhunderten erfreuen sich die Menschen am klassischen Springseilen: „Seilspringen macht nicht nur auf dem Schulhof Spaß. Wer schon mal einem Boxer bei seinem Training zugeschaut hat, der weiß, dass es dazu Kraft, Koordination und Ausdauer benötigt“, erklärt Moritz. Laut den Gründern ist Seilspringen eines der effektivsten Workouts überhaupt. „Eine kurze Seilspring-Session ist deutlich intensiver als Fahrradfahren, Schwimmen oder Joggen. Außerdem ist man unabhängig von einem Fitnessstudio, viel Equipment oder der aktuellen Wetterlage“, erzählt Julian den Investoren. Um das klassische Seilspringen aufs nächste Level zu tragen hat das Gründer-Duo Everjump erfunden – ein innovatives Springseil-System.

„Die Höhle der Löwen“: So funktioniert das innovative Springseil-System

Das Springseil-System von Moritz und Julian ist eine Kombination aus Hardware und Software. Je nach Trainingsziel gibt es sechs verschiedene Seile mit unterschiedlichen Gewichten von 65 bis 810 Gramm. Egal ob Kraft oder Ausdauer, da ist für jeden was dabei. Die Nutzer wählen das Seil aus und können es durch ein Clip-System einfach austauschen. Das Herzstück des innovativen Springseils sind die Griffe. Diese sind ausgestattet mit Sensoren, welche die Daten wie die Anzahl der Seilumdrehungen und Herzfrequenz sowie horizontale und vertikale Bewegungen erfassen und in Echtzeit in die dazugehörige App übertragen.

Everjump im Überblick: Instagram, Preis, Onlineshop

Mit Everjump haben die Nutzer die Möglichkeit, sich einen personalisierten Trainingsplan zu entwickeln und die Workouts in der App und dadurch dynamisch an den eigenen Trainingsfortschritt anzupassen. Alle Infos zu Everjump gibt es hier auf einen Blick:

Instagram: everjumpfit

everjumpfit Onlineshop: www.everjump.fit

www.everjump.fit Preis: Beginner Set für 79,00 Euro

Everjump aus Folge 9 von „Die Höhle der Löwen“. Alle Infos rund um Instagram, Preis und Co. im Überblick.

© Foto: RTL / Bernd Michael-Maurer

Everjump: Diesen Deal erhoffen sich die Gründer

Zum Staffelfinale von „Die Höhle der Löwen“ 2022 beweist Nico Rosberg seine Fitness und testet das innovative Springseil. Die sportbegeisterten Unternehmer bieten für 200.000 Euro rund zehn Prozent ihrer Firmenanteile an. Ob einer der Löwen auf das Angebot anspringt, zeigt sich am Montag, 30.05.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 9

In der neunten Folge der elften Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 30.05.2022 dabei ist, seht ihr hier: