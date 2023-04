Im Frühling wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 03.04.2023, läuft Folge 1 der 13. Staffel. Darin will auch das Gründer-Duo Mary Kwong mit seiner Pekingenten-Kochbox überzeugen.

Wie funktioniert die Kochbox? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Duo? Alle Infos zu Mary Kwong aus Folge 1 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Mary Kwong

Der Name Mary Kwong setzt sich aus dem Vornamen und Nachnamen der Gründer zusammen: Mary-Ann und Dennis Kwong. Die beiden sind Restaurantbesitzer des bekannten China-Restaurants Dim Sum Haus. Während der Corona-Pandemie mussten sie ihr traditionelles Restaurant schließen. Um ihren Kunden jedoch weiterhin die chinesische Küche zu bieten, entwickelten sie die Kochbox. „Im Zuge des Corona Lockdowns entwickelten wir unsere Pekingenten und Dim Sum Kochboxen, die schnell in ganz Deutschland Zuspruch fanden. Es folgten weitere Kochboxen, mit denen wir unsere treuen Kunden während dieser nicht nur kulinarisch herausfordernden Zeit versorgten.“ Zwar bietet Mary Kwong den Löwen bisher nur die Pekingenten-Kochbox an, doch schon bald soll es mehr Produkte geben. Durch diverse TV-Sendungen, wie beispielsweise „Mein Lokal, Dein Lokal“, „Abenteuer Leben“, „Kitchen Impossible“ oder auch „Henssler und Mälzer liefern ab“ wurde das Restaurant deutschlandweit berühmt.

Wie funktioniert die Kochbox?

Nachdem nach China-Restaurant von Mary Kwong sehr erfolgreich war, wollen sie den Kunden weiterhin traditionelles chinesisches Essen liefern. In den Kochboxen befinden sich bereits alle nötigen Utensilien. Auch eine einfache Anleitung ist vorhanden. „In unseren Boxen sind authentische, frische Gerichte nach den Rezepten des berühmten Dim Sum Haus in Hamburg für dich vorbereitet zusammengestellt. Du musst sie zu Hause nur noch finalisieren. Dafür sind keine Kochkenntnisse vonnöten.“ Falls man trotzdem Probleme beim Kochen bekommen sollte, kann man sich auf der Webseite von Mary Kwong hilfreiche Tutorials ansehen. Beispielsweise wird gezeigt, wie man die Teigfladen für die Pekingente richtig tranchiert und dämpft.

Website, Preis, Shop & Co.: Mary Kwong im Überblick

Das Restaurant Dim Sum Haus wird bereits in der dritten Generation betrieben. Die Idee der Kochboxen ist jedoch brandneu. In ihrem Shop bietet Mary Kwong nicht nur Kochboxen an, sondern auch Saucen und wichtige Utensilien.

Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Mary-Ann und Dennis Kwong

Mary-Ann und Dennis Kwong Sitz: Hamburg

Hamburg Preis: 89,00 Euro

89,00 Euro Online-Plattform und Shop: marykwong

marykwong Instagram: marykwong

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Das Gründer-Duo möchte mit dem Investment nicht nur die Pekingenten-Kochbox auf den Markt bringen, sondern gleich eine ganze Palette an Kochboxen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, benötigt Mary Kwong ein Investment von 300.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile. Der aktuelle Unternehmenswert liegt bei rund 3 Millionen Euro.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 1

