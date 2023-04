Im Frühling wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre neusten Ideen. Die erste Folge der 13. Staffel läuft am Montag, 03.04.2023. Mit dabei ist auch Gründer Dennis Vietze, der die Investoren mit seinem Filtersystem überzeugen will: Sein Produkt ist Aquakallax, ein Konkav-Mattenfilter, der in alle Aquarien passt.

Wie funktioniert der Filter Aquakallax? Wie teuer ist das Produkt? Welchen Deal erhofft sich der Gründer? Alle Infos zu Aquakallax aus Folge 1 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Aquakallax

Dennis Vietze aus Selm präsentiert einen Konkav-Mattenfilter für alle Aquarien: Aquakallax ist ein Filter, der in jedes Becken passt und es mit Kanälen mit genug Wasser versorgt. Denn entweder es gibt „viel zu große Filter für kleine Aquarien“ oder „die kleinen Filter für kleine Aquarien“ haben kleine Leistung. Der Filter passt in jedes Aquarium und hat auch durch Flüssigkeitskanäle eine gewisse Leistung. Er zeigt sich mit seinen Filtern auf Social Media, unter anderem auf Tiktok, wo er Tipps rund um Aquaristik teilt und Fragen zu seinem Unternehmen beantwortet.

Wie funktioniert der Konkav-Mattenfilter?

Der Konkav-Mattenfilter hat integrierte Flüssigkeitskanäle, die dafür sorgen, dass das Wasser ungehindert und vollflächig durch den Filter strömen kann. Im Vergleich zu handelsüblichen Filtern heißt das, dass auf kleinerer Fläche eine größere Leistung erzielt wird – ein platzsparender Leistungsgewinn.

Website, Preis, Shop & Co.: Aquakallax im Überblick

Das Produkt des Gründers aus Selm gibt es in unterschiedlichen Größen mit verschiedenen Befestigungen. Im Shop von Aquakallax können die Kunden den Filter mit Höhen und Längen bestellen, wie sie es sich wünschen. Auch Befestigungsmöglichkeiten kann man mitbestellen – entweder magnetisch oder mit Halteklammern. Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Dennis Vietze

Dennis Vietze Sitz: Selm

Selm Preis: von 27,95 bis 55,95

von 27,95 bis 55,95 Varianten: Eckfilter, mobile Filter, Erweiterungen

Eckfilter, mobile Filter, Erweiterungen Online-Plattform und Shop: Aquakallax

Aquakallax Facebook : Aquakallax

: Aquakallax Instagram: aquakallax

aquakallax Tiktok: @aquakallax

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hofft der Gründer

Der Gründer möchte mit dem Investment eines Löwen sein Unternehmen auf dem Markt etablieren. Er möchte damit andere Aquarianer glücklich machen. Um sein Produkt groß herauszubringen, benötigt er nun allerdings die Hilfe eines Investors. Sein Angebot an die Löwen: 150.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

