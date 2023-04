Es geht wieder los! Kreative Gründer wagen sich erneut in die Arena von „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Folge 1 der 13. Staffel ist am Montag, 03.04.2023, auf Vox zu sehen. Unter anderem will ein Gründer-Trio überzeugen. Ihre Idee ist PlugVan, ein Modul, das jeden Transporter temporär in ein Campingmobil verwandeln kann.

Wie funktioniert PlugVan? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhoffen sich die Gründer? Alle Infos zum Produkt aus Folge 1 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist PlugVan

Jörg Kortmann, Florian Fey und Max Müller verwandeln mit PlugVan jeden Kastenwagen in einen Camper. Warum ist ein solches Produkt interessant? Laut den Gründern gibt es in Deutschland ca. drei Millionen Transporter, die als fahrende Werkstatt, in der Logistik oder als Lieferwagen eingesetzt werden. Gleichzeitig werden viele Campingmobile nur wenige Wochen im Jahr genutzt. Mit PlugVan kann aus jedem Transporter unkompliziert ein Camper gemacht werden – und das nur temporär.

Wie funktioniert PlugVan?

PlugVan ist ein Modul, das in jeden Transporter passt. Die mobile Camper-Inneneinrichtung kann von einer Person innerhalb von fünf Minuten eingebaut werden. Dazu gehören eine großzügige Liegefläche, Sitzgelegenheiten, viel Stauraum, eine höhenverstellbare Tischplatte, Küchenelemente mit integrierten Wasserleitungen und vieles mehr. Laut Website werden die Module „einfach in den leeren Kastenwagen geschoben, ohne dass dafür am Fahrzeug Änderungen gemacht werden müssen.“

Die Investoren Ralf Dümmel, Tillman Schulz, Carsten Maschmeyer und Nils Glagau sitzen Probe in einem Modul von PlugVan.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Website, Preis, Shop & Co.: PlugVan im Überblick

Ob Camping, Werkstatt oder Logistik – PlugVan macht nach der Campingausrüstung nicht Halt. Auch für bestimmte Berufszweige gibt es einsetzbare Module. Mit dem „Bausatz“ kann man sich die Ausrüstung sogar selbst zusammenstellen. Die wichtigsten Infos zum Produkt und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Jörg Kortmann, Florian Fey, Max Müller

Jörg Kortmann, Florian Fey, Max Müller Sitz: Berlin

Berlin Preis: ab 10.780,00 Euro für PlugVan PURE

ab 10.780,00 Euro für PlugVan PURE Module: Pure, Basic, Life (Camping), Würth Werkstatteinrichtung, Holzunterbau und variable Ausstattung (Werkstatt), Logistikmodul

Pure, Basic, Life (Camping), Würth Werkstatteinrichtung, Holzunterbau und variable Ausstattung (Werkstatt), Logistikmodul Website mit Shop: plugvan.com

plugvan.com Instagram: plugvan

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Um neue Vertriebswege zu erschließen und neue Produktvarianten wie Werkstatt-, Kühl- und Office-Module zu entwickeln, hoffen die Gründer auf ein Investment von 350.000 Euro. Dafür bieten sie 7,5 Prozent ihrer Firmenanteile an.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 1

