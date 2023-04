Im Frühling wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Die erste Folge der 13. Staffel läuft am Montag, 03.04.2023. Das Gründer-Duo Sebastian Witt und Robin Römer will die Investoren mit ihrer App überzeugen: Ihr Produkt ist cityscaper, eine Augmented Reality App, die Projekte für die Bürger nahbarer macht.

Wie funktioniert die App cityscaper? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Duo? Alle Infos zu cityscaper aus Folge 1 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist cityscaper

Sebastian Witt und Robin Römer aus Aachen wollen eine einfachere Kommunikation zwischen Bauherren und Bürger: cityscaper ist eine Augmented Reality App, die virtuelle Projekte im öffentlichen Raum darstellt. Denn laut Robin fehlt oft die Vermittlung zwischen der Bevölkerung und Projektleitern: „Viele Projekte der Städte scheitern an fehlender Kommunikation. Mit cityscaper hat man ein Sprachrohr, durch das Widerstände früh erkannt werden oder erst gar nicht auftreten.“ Es wird eine App, die nicht nur informieren soll, sondern auch als Austausch dient.

Wie funktioniert die AR-App?

Mit der App werden virtuelle Projektentwürfe dreidimensional im öffentlichen Raum dargestellt und real in die Szenerie vor Ort eingefügt, aber nicht nur das. Sie können auch angepasst werden, damit man direkt sieht, wie es in die restliche Landschaft passt. Damit es zu weniger Konflikten kommt, können die Bürger sich mit den Kommunen und Bauherren austauschen und auch eigene Ideen einbringen. Die App ist für jedes Smartphone und Tablets geeignet, damit alle eingebunden sind.

Website, Preis, Shop & Co.: cityscaper im Überblick

Das Produkt des Gründer-Duos aus Aachen im Überblick:

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Das Gründer-Duo möchten mit der App die Akzeptanz für zukünftige Bauprojekte steigern. Gleichzeitig hilft die App den Bauherren bei der Planung und unterschiedliche Projekte können vor Ort verglichen werden. Transparenz, Kommunikation und Interaktivität ist den beiden dabei besonders wichtig. Um ihr Produkt groß herauszubringen, benötigen sie nun allerdings die Hilfe eines Investors. Ihr Angebot an die Löwen: 240.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile.

