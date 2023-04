Im Frühling wagen sich wieder kreative Gründer in „Die Höhle der Löwen“ und präsentieren den Investoren ihre innovativen Ideen. Am Montag, 03.04.2023, läuft Folge 1 der 13. Staffel. Darin will auch das Gründer-Duo bestehend aus Aaron Rau und Jonas Weber mit ihrem Produkt überzeugen. Ihre innovative Idee ist Lockcard, ein minimalistischer und modularer Geldbeutel für bis zu 15 Kreditkarten.

Wie funktioniert das Lockcard Wallet? Wie teuer ist das Produkt? Und welchen Deal erhofft sich das Gründer-Duo? Alle Infos zu Lockcard aus Folge 1 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Lockcard Wallet

Aaron Rau und Jonas Weber aus Gerstetten sorgen mit ihrem Produkt für mehr Ordnung in der Hosentasche: Lockcard Wallet ist ein minimalistischer und modularer Geldbeutel für bis zu 15 Kreditkarten. Als Studenten haben die beiden nach einer platzsparenden Möglichkeit gesucht, um ihre Wohnheimschlüssel mit unterschiedlichen Formen, Dicken und Größen im Geldbeutel aufzubewahren. Nach vielen Überlegungen und jeder Menge Tüftelei konnten sie ihre Schlüssel schließlich als flache Karte im Geldbeutel aufbewahren. Doch den idealen Geldbeutel dafür gab es nicht – also erfanden sie das modulare Lockcard Wallet. Durch die kompakten Abmessungen bietet ihr Produkt Platz für innovative Module wie variable Bargeldfächer. Die Keyplate lässt Raum für bis zu zwei Schlüssel. Auch ein Ortungschip findet seinen Platz, sodass die Nutzer und Nutzerinnen immer wissen, wo sich ihr Geldbeutel befindet. Die beiden Jungunternehmer fertigen ihre Produkte derzeit mittels 3D-Druck an und dokumentieren ihren Fortschritt transparent auf Social Media.

Wie funktioniert der minimalistische Geldbeutel?

Mit nur ca. 8,6 x 5,8 x 0,9 Zentimeter ist das Lockcard Wallet von Aaron Rau und Jonas Weber echt klein – und damit immer genauso groß, wie es sein muss. Den Gründern war jedoch nicht genug, dass es bequem in jede Hosentasche passt, denn sie wollten zu unterschiedlichen Anlässen auch unterschiedliche Dinge im Lockcard Wallet transportieren können. Daher haben sie verschiedene Module, wie ein Bargeldfach, ein Schlüsselfach oder ein AirTag entwickelt, die flexibel eingesetzt oder weggelassen werden können – ganz wie es gerade gebraucht wird. So wächst das Lockcard Wallet mit seinen Inhalten und bleibt trotzdem spürbar kleiner als eine sperrige Brieftasche.

Website, Preis, Shop & Co.: Lockcard im Überblick

Das Produkt des Gründer-Duos aus Gerstetten gibt es entweder im Set oder als Einzelteile. Im Shop der Gründer können die Kunden das Wallet dementsprechend inklusive Keyplate und Holder kaufen oder es sich so zusammenstellen, wie sie es sich wünschen. Weitere Infos zum Produkt bekommt ihr hier im Überblick:

Gründer: Aaron Rau und Jonas Weber

Aaron Rau und Jonas Weber Sitz: Gerstetten

Gerstetten Preis: ab 19,99 Euro

ab 19,99 Euro Varianten: Wallet, Wallet+

Wallet, Wallet+ Online-Plattform und Shop: lockcard.de

lockcard.de Instagram: lockcard.official

„Die Höhle der Löwen“: Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Das Gründer-Duo möchte mit dem Investment eines Löwen nicht nur ihr Unternehmen vergrößern, sondern auch zu 100 Prozent auf nachwachsende und recycelte Rohstoffe umsteigen. Außerdem wollen sie mit Lockcard für mehr Ordnung im Alltag ihrer Kunden sorgen. Um ihr Produkt groß herauszubringen, benötigen sie nun allerdings die Hilfe eines Investors. Ihr Angebot an die Löwen: 200.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

