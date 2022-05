Am Montag, 09.05.2022, läuft bereits Folge 6 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 auf Vox. Dann wagen sich Stevi Page und ihre Dalmatiner-Hündin Schnücks in die Arena. Sie präsentierten ihre Hundemarmelade. Was sich aberwitzig anhört, ist Soulfood für Hunde.

Was ist die Hundemarmelade genau?

Welchen Deal erhofft sich die Gründerin?

Wir geben euch einen Überblick über das Frühstück für Hunde aus Folge 6.

„Die Höhle der Löwen“: Hundemarmelade aus Folge 6

Das Ziel von Stevi Page und ihrer Hundemarmelade ist es, Mensch und Hund noch viel näher zusammenzubringen. Als vor zwei Jahren Stevis Hund Quintus verstarb, hatte die 47-Jährige ihre Lebensfreude verloren. „Für mich war schnell klar, ich brauche einen Neustart“, so die Marketing-Expertin. Als Schnücks acht Wochen alt war, zog der Dalmatiner bei ihr ein. Ein Leben ohne Schnücks ist für Stevi und ihren Mann unvorstellbar: „Sie ist total integriert in unserem Leben, wir machen eigentlich alles zusammen. Spazieren, die Natur erkunden, sie kommt mit mir ins Büro und schläft bei uns im Bett.“ Genau aus dieser intensiven Beziehung waren ihre Produkte die logische Konsequenz: „Ich habe das Frühstück für den Hund erfunden. Mit Kaffee, Brot und Marmelade.“

„Die Höhle der Löwen“: Das ist in dem Frühstück für Hunde

Beim Erdbeermarmelade-Einkochen fiel Stevi auf, dass sie den zuckrig-leckeren Brotaufstrich nicht mit ihrem Hund teilen kann und will. Kurzerhand entschied sie sich: „Dann koch ich dir eben Hundemarmelade.“ Die Hundeliebhaberin fing an Rezeptur, Design und Marke für ihr Produkt zu entwickeln. Dabei war ihr besonders wichtig, dass es sowohl gesund als auch ökologisch ist. Die Hundemarmelade gibt es in insgesamt vier Sorten: Einhorn, Bratwurst, Weißwurst und Liebe. Alle kommen ohne Zucker, Salz und Konservierungsstoffen aus. Zur Marmelade können sich die Kunden auch eine glutenfreie Hundebrotbackmischung aus Lupinmehl im Glas und Instant-Hundekaffe, welche aus Fleischknochenmehl und gemahlenem Kürbis besteht, kaufen.

Hundemarmelade im Überblick: Instagram, Preis, Onlineshop

Stevi Page hat mit ihrer Hundemarmelade das gemeinsame Frühstück für Mensch und Hund erfunden. Was sich im ersten Moment schräg anhört, ist in Wirklichkeit Dogsoulfood. Doch wie die Löwen selber herausfinden dürfen, nicht nur für den Hund: „Das hatten wir auch noch nicht, dass die Löwen Hundefutter essen“, so Nico Rosberg. Alle Infos zum Unternehmen und dem Produkt gibt es hier auf einen Blick:

Onlineshop: hundemarmelade.de

hundemarmelade.de Preis: Alle Produkte aktuell im Angebot für 5,90 Euro

Alle Produkte aktuell im Angebot für 5,90 Euro Instagram: stevi_und_schnuecks

Hundemarmelade: Das erhofft sich die Gründerin

Für die Produktion ihrer Hundemarmelade braucht Stevi Page von den Löwen ein Investment in Höhe von 60.000 Euro. Dafür bietet sie 20 Prozent ihrer Firmenanteile. Ihr Investor sollte das nötige Netzwerk und Verhandlungsgeschick mitbringen. Ob einem der Löwen der Pitch schmeckt, zeigt sich am Montag, 09.05.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 6

