Am Montagabend wagen sich wieder kreative und mutige Gründer in „Die Höhle der Löwen“. Am 09.05.2022 stellen fünf Unternehmen ihre Produkte vor. Auf die Unterstützung der Investoren hofft in Folge 6 auch Torsten Schuh. Der junge Unternehmer möchte den „Löwen“ sein Start-up Hans Ranke schmackhaft machen und präsentiert eine schnelle und gleichzeitig gesunde Mahlzeit aus Couscous im Glas.

„Die Höhle der Löwen“: Couscous von Hans Ranke aus Folge 6

Der ehemalige BWL-Masterstudent Torsten Schuh möchte mit seinem Start-up Hans Ranke in „Die Höhle der Löwen“ sein eigenes Märchen schreiben. Der 30-Jährige aus Siegen hat sich beim Namen seines jungen Unternehmens von der Geschichte „Hans und die Bohnenranke“ inspirieren lassen. „In der Geschichte geht es um den armen Hans, der seinen letzten Besitz gegen fünf magische Hülsenfrüchte tauscht, wodurch er ins Land der Riesen gelangt und sich sein Leben grundsätzlich ändert“, erklärt er.

Auch im Leben des Gründers und Hobby-Fußballers spielen Hülsenfrüchte und Ernährung eine große Rolle. Als Flexitarier verzichtet er nach Möglichkeit auf Fleisch. „Um meinen Eiweißbedarf decken zu können, greife ich gerne auf rote Linsen und Kichererbsen zurück. Denn beide haben märchenhafte Eigenschaften: Sie bieten einen hohen Anteil an pflanzlichen Proteinen und versorgen den Körper zudem mit Eisen und Magnesium.“ Doch die wenigsten haben Zeit, sich jeden Tag aufs Neue ein aufwändiges und gesundes Gericht mit Superfood zu kochen. Mit Hans Ranke hat der junge Unternehmer deshalb eine Möglichkeit entwickelt, seine Proteinquellen ohne großen Zeit- und Arbeitsaufwand und zudem schmackhaft zuzubereiten. Entstanden ist ein Superfood-Fertiggericht.

„Die Höhle der Löwen“: So wird das Superfood-Fertiggericht von Hans Ranke zubereitet

Die Basis des Superfood-Fertiggerichts bietet Couscous, der aus roten Linsen und Kichererbsen hergestellt wird. Er hat einen besonders hohen Anteil an pflanzlichen Proteinen. Dazu kommen ins Glas große getrocknete Gemüsestücke aus biologischem Anbau und ausgewählte Gewürze. Der Vorteil vom Glas: Man sieht nicht nur, was drin ist, sondern kann die Mahlzeit auch direkt dort zubereiten. „Deckel aufdrehen, 275 ml heißes Wasser zugeben, kräftig umrühren, drei Minuten quellen lassen – Hans Ranke ist in drei Minuten ready to eat!“

Couscous von Hans Ranke im Überblick: Preis, Sorten, Instagram

Vollwertig, schnell und lecker – das verspricht die 3-Minuten-Mahlzeit von Hans Ranke zu sein. Das Superfood-Fertiggericht besteht nach eigene Angaben vollständig aus biologisch angebauten Zutaten. Es ist ohne künstliche Zusätze sowie Geschmacksverstärker und ist damit ideal als eine Ballaststoff- und Proteinquelle geeignet, die satt macht. Mehr Infos zum Produkt im Überblick:

Website des Unternehmens: hansranke.de

hansranke.de Sorten : Steinpilz-Chili, Mediterran und Mango-Curry

: Steinpilz-Chili, Mediterran und Mango-Curry Preis : 28,99 Euro (6x 100g)

: 28,99 Euro (6x 100g) Instagram: hansranke

Auf diesen Deal mit den „Löwen“ hofft der Gründer von Hans Ranke

Torsten Schuh möchte sich mit seinem Start-up Hans Ranke auf den Markt der Handelsriesen wagen. Dafür hofft er auf eine Finanzspritze der Investoren. Er benötigt von ihnen ein Kapital in Höhe von 75.000 Euro. Dafür bietet er 20 Prozent Unternehmensanteile. Doch schmeckt den „Löwen“ das gesunde Fertiggericht? Ob es für ein märchenhaftes Happy End für Hans Ranke reicht, zeigt sich am Montagabend zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 6

