Am Montag, 09.05.2022, läuft bereits Folge 6 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 auf Vox. Dann wagt sich Oguzhan Albayrak in die Arena. Er stellt den Investoren im Studio sein Lauf-E-Trike Uready vor.

Was ist Uready genau?

Welchen Deal erhofft sich der Gründer?

erhofft sich der Gründer? Was kostet die Laufhilfe?

Wir geben euch einen Überblick über Uready aus Folge 6.

„Die Höhle der Löwen“: Uready aus Folge 6

Oguzhan Albayrak ist gelernter Industriemechaniker und leidenschaftlicher Sportler. In der Saison 1997/98 wurde der mittlerweile 44-Jährige als Running Back Meister im American Football und ist Entwickler sowie Tüftler. „Ich bin mit einem Erfindergeist gesegnet. Ich habe eine enorme Fantasie und dank meiner sportlichen Erfahrung und technischen Ausbildung kann ich innovative Produkte auf den Markt bringen. So wie das Lauf-E-Trike Uready“, erzählt Oguzhan. Vor der Geburt seines Sohnes 2020 hatte Oguzhan etwas zugelegt. Um fitter zu werden, begann der frisch gebackene Papa zu laufen: „Aber ins Training reinzukommen, war schwer und nach kurzer Zeit haben mir die Gelenke und Sehnen wehgetan. Und wenn das schon mir als Sportler so geht, wie geht es dann erst untrainierten Menschen?“ Nach dieser Erkenntnis entwickelt Oguzhan Albayrak Uready.

„Die Höhle der Löwen“: So funktioniert die Laufhilfe

Oguzhan Albayrak wollte das monotone Laufen nicht nur etwas leichter, sondern auch zugleich spannender, abwechslungsreicher und schneller machen. Das Trainings-Trike ist sowohl für Profis als auch für Anfänger geeignet. Es kombiniert Laufhilfe mit dem Spaß der E-Mobilität. Durch eine Abstützfläche für die Unterarme, ist es möglich, das eigene Gewicht bis um zu 50 Prozent zu reduzieren. Die Gelenke werden geschont, das Laufen und die Beschleunigung fällt leichter, sodass es den Nutzern möglich ist, eine längere Laufzeit zu erzielen. Am unteren Rahmen ist eine Trittvorrichtung angebracht, wo man sich etwas breitbeiniger auf das Bike stellen und mit dem eingebauten Motor im Gerät eine Geschwindigkeit bis zu 20km/h erreichen.

Oguzhan Albayrak hat Laufhilfe und E-Spaß in einem Gerät vereint. Alle Infos zu Uready aus „Die Höhle der Löwen“ 2022.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Uready im Überblick: Instagram, Preis, Online-Shop

Das Uready E-Trike ist Sport- und Fun-Gerät in einem. Alle Infos zu Uready rund um Preis, Gewicht und wo ihr das Lauf-E-Trike erwerben könnt findet ihr hier auf einen Blick:

Preis: 5.800 Euro

5.800 Euro Instagram: uready.sports

uready.sports Online-Shop: www.uready.de

www.uready.de Klasse: EKFV Elektrokleinstfahrzeug

EKFV Elektrokleinstfahrzeug Gewicht: 37 kg

37 kg max.Belastung: 100 kg

100 kg max. Reichweite: 70 km* (2 Akkus)

70 km* (2 Akkus) max. Geschwindigkeit: 20 km/h

Uready: Das erhofft sich der Gründer

Damit Oguzhan Albayrak sein Start-up erfolgreich ins Ziel bringen kann, benötigt der Gründer ein Investment von 200.000 Euro. Dafür bietet er den Löwen 20 Prozent seiner Firmenanteile. Ob einer der Investoren das Laufen auf ein neues Level bringt, zeigt sich am Montag, 09.05.2022, zur Primetime auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 6

In der sechsten Folge der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 09.05.2022 dabei ist, seht ihr hier: