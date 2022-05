Am Montag, 23.05.2022, läuft bereits Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 auf Vox. Dann wagt sich das Gründertrio bestehend aus Laura Simonow, Finn Hänsel und Fabian Friede aus Berlin in die Arena. Sie präsentieren den Investoren This Place – eine funktionale Körper- und Gesichtskosmetik mit gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen.

Was ist in This Place?

Was kostet die funktionale Kosmetik ?

? Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Wir geben euch einen Überblick über die funktionale Gesichts- und Körperkosmetik aus Folge 8.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist This Place aus Folge 8

Laura Simonow ist Gründerin von This Place. Finn Hänsel und Fabian Friede sind die Gründer der Sanity Group, zu der die Marke This Place gehört. Das Gründertrio bringt in Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 eine Innovation in die Arena, die jede Frau und jeder Mann tagtäglich benutzen kann. „Wir wollen euch an einen ganz besonderen Ort des Wohlbefindens entführen: This Place“, kündigt Finn an. Ihre Marke steht für funktionale Körper- und Gesichtskosmetik gepaart mit gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen an.

„Die Höhle der Löwen“: Das beinhaltet die funktionale Kosmetik This Place

Die Cremes und Öle bestehen aus rein natürlichen Inhaltsstoffen und jedes einzelne Produkt wurde speziell für einen bestimmten Anwendungsbereich entwickelt. Ein Basisstoff in allen Cremes ist Hanfextrakt mit CBD von Schweizer Bio-Bauern: „CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze, dem einige positive Eigenschaften nachgesagt werden, wie eine entkrampfende und entzündungshemmende Wirkung“, erklärt Fabian. Laura ist die Entwicklerin der Marke und der Produkte. Mit ihrem wissenschaftlichen Background hat sie lange nach der perferkten Formel gesucht: „Meine Haut war früher blass und stark entzündet. Ich habe mich dann als Wissenschaftlerin intensiv mit innovativen Wirkstoffen beschäftigt.“ Dabei stieß sie auf CBD und dessen Wirkweise.

Laura Simonow, Finn Hänsel und Fabian Friede stellen bei „Die Höhle der Löwen“ 2022 ihre funktionale Kosmetik vor.

This Place im Überblick: Instagram, Preis, Onlineshop

Finn und Fabian teilen mit Laura die Vision, Cannabinoide als natürliche Wirkstoffe zu erforschen, einen Markt zu schaffen und zu etablieren. Alle Infos zu This Place findet ihr hier auf einen Blick:

Instagram: thisplaceorganics

thisplaceorganics Onlineshop: this.place

this.place Preis: Starterset für 49,99

This Place: Diesen Deal erhoffen sich die Gründer

Das Gründer-Trio möchte ihre Marke This Place weiter national sowie international etablieren. Dafür suchen sie einen strategischen Partner. Sie bieten für 200.000 Euro zehn Prozent ihrer Firmenanteile an einem neu zu gründenden Unternehmen.

