Ein neuer Montag, eine neue Folge von „Die Höhle der Löwen“ auf Vox. Am 23.05.2022 läuft bereits Folge 8 der beliebten Gründershow. Dann wagt sich Pim Ampikitpanich aus Stuttgart in die Arena. Sie präsentiert den Investoren Konkrua – eine Thai-Kochbox für traditionelle thailändische Gerichte.

Was ist in den Thai-Kochboxen?

Welchen Deal erhofft sich die Gründerin?

Wir geben euch einen Überblick über die Thai-Kochboxen aus Folge 8.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Konkrua aus Folge 8

Pim Ampikitpanich verspricht in Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ den echten Geschmack Thailands zu jedem nach Hause zu bringen. Jedes Jahr aufs Neue reisen 800.000 Deutsche nach Thailand. Die Gründerin weiß auch warum: „Sie lieben das Wetter, die Menschen und das Essen. Dank meines Start-ups müssen sie jetzt nicht mehr so weit fliegen.“ Die gebürtige Thailänderin kam vor neun Jahren zum Studieren nach Deutschland. Während sie Werbung und Marketingkommunikation studierte, brachte sie ihren Freundinnen bei, wie sie den authentischen thailändischen Geschmack auch in ihre Küche holen können. Die Gerichte der heute 30-Jährigen kamen so gut an, dass sie ihre Koch-Geheimnisse für jeden zugänglich machen wollte. So entstand die Idee für Konkrua – eine Thai-Kochbox für traditionelle thailändische Gerichte.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist der Inhalt der Thai-Kochbox

Die Kochboxen enthalten traditionelle Gerichte wie rotes oder grünes Thai-Curry oder Pad Thai. Neben den Rezeptkarten, sind in der Box alle notwendigen Zutaten, die ohne Kühlung auskommen, wie z. B. Kokosmilch, Fischsauce, die Kräutermischung, Duftreis, echten Palmzucker und Currypaste ohne Glutamat. Frische Zutaten wie Gemüse oder Fleisch müssen vom Kunden separat gekauft werden. Das Besondere an Konkrua ist, dass alle Kochboxen direkt aus Thailand kommen.

Die Thai-Kochbox Konkrua im Überblick: Instagram, Preis, Onlineshop

Die Qualität der Thai-Kochboxen liegt Pim Ampikitpanich sehr am Herzen: „Um die qualitativ hochwertigsten Zutaten zu finden, reise ich oft durch Thailand, lerne die Bauern persönlich kennen und schaue mir die lokalen Produktionsstätten an.“ Pro gekaufte Box erhalten die Kunden ein Gericht für drei bis vier Personen. Alle Infos zu Konkrua gibt es hier auf einen Blick:

Alle Infos zu Konkrua aus „Die Höhle der Löwen“ 2022 rund um Instagram, Preis, Shop und Co. findet ihr hier in der Übersicht.

Konkrua: Diesen Deal erhofft sich die Gründerin von den „Löwen“

Pim Ampikitpanich benötigt für ihr Unternehmen eine neue Website und Marketingaktivitäten sowie Geld für die Warenbeschaffung. Die Gründerin bietet 20 Prozent ihrer Firmenanteile für 250.000 Euro. Ob die Löwen hungrig auf thailändisches Essen sind und ob ihnen das Angebot schmeckt, zeigt sich am Montag, 23.05.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 8

