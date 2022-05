Am Montagabend wagten sich auf Vox wieder mutige Gründer in „Die Höhle der Löwen“. Am 23.05.2022 läuft bereits Folge 8. Dann geht es auch für ein Gründertrio aus Leipzig bestehend aus Jonas Bräuer, Jonas Möslein und Erik Lachmann in die Arena. Sie präsentieren den Investoren Grillaxed – ein „rundum Lieferservice“ für das entspannte Grillerlebnis.

Wie funktioniert Grillaxed genau?

Was kostet das Grill-Erlebnis?

Welchen Deal erhoffen sich die Gründer?

Wir geben euch einen Überblick über den Grill-Lieferservice aus Folge 8.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Grillaxed aus Folge 8

Die drei Gründer von Grillaxed lieben es mit Freunden im Park zu grillen und zu entspannen. Wenn da nur nicht dieser Aufwand wäre. Neben einem funktionstüchtigen Grill, müssen Kohle und Lebensmittel besorgt werden. Doch damit nicht genug, muss das ganze auch noch transportiert werden und am Ende jedes Grill-Erlebnisses steht das Aufräumen des Platzes und die Reinigung des Grills an. „Das hat mit Leichtigkeit und Spontanität nichts mehr zu tun“, sagt Jonas Bräuer. „Dabei gibt es doch heute für jede Situation perfektive Services. Ob Fahrrad, Tretroller oder Auto, per Smartphone ist schnell reserviert oder die Pizza bestellt. Spontan Grillen? Für das Problem hat das Internet noch keine Lösung“, erklärt Jonas Möslein die Situation. Und genau an diesem Punkt setzt Grillaxed an: Ein Lieferservice für das ultimative Grillerlebnis.

„Die Höhle der Löwen“: So funktioniert der Grill-Lieferservice

Für das ultimative Grillerlebnis müssen sich Kunden über eine Website einloggen, Lieferort und -zeit auswählen, Personenanzahl angeben und anschließend Grillmenü inklusive Getränke zusammenstellen. Ein Lastenfahrrad liefert die Grillboxen samt Grill, Anzünder, Grillzange, Geschirr und Bestecke an. „Das Herzstück unserer Box ist der Holzkohlegrill. Dank neuster Technik ist es sowohl raucharm als auch funkenflugfrei sowie innerhalb von fünf Minuten auf Betriebstemperatur. Nach dem Grillen holen wir alles wieder ab, inklusive des Mülls. So bleiben die Parks schön sauber und die Kunden können ganz relaxed bleiben“, erklärt Erik Lachmann.

Das Gründertrio aus Leipzig möchte Grillaxed auf nationaler Ebene anbieten. Alle Infos zum Grill-Lieferservice von „Die Höhle der Löwen“ 2022 in der Übersicht.

© Foto: RTL+

Der Grill-Lieferservice im Überblick: Instagram, Preis, Website

Grillaxed ist bisher in Leipzig vertreten, doch dabei soll es nicht bleiben. Alle Infos zum Grill-Lieferservice auf einen Blick:

Instagram: grillaxed_official

grillaxed_official Website: grillaxed.de

grillaxed.de Preis: Ab vier Personen für 64,00 Euro

Gillaxed: Diesen Deal erhoffen sich die Gründer

Die Gründer von Grillaxed möchten ihr Start-up auf die nächste Stufe heben und ihren Grill-Lieferservice in mehreren Städten anbieten. Um Grillaxed auf nationaler Ebene anbieten zu können, benötigen sie ein Investment von 75.000 Euro und bieten im Gegenzug 20 Prozent ihrer Firmenanteile. Ob es am Ende zum Deal kommt, zeigt sich am Montagabend zur gewohnten Sendezeit.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 8

