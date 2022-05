Wer brüllt am Montagabend am lautesten? Auf Vox läuft am 23.05.2022 Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für kreative Gründer und innovative Ideen. So wie Lukas Angst und Bernd Deussen aus Wien, die sich entschieden haben, die klassische Sportflasche neu zu denken und zu überarbeiten. Die Trinkflasche Keego soll das saubere und nachhaltige Trinken in die Welt des Sports bringen.

Was ist das Besondere an der Trinkflasche Keego ?

? Welche Eigenschaften hat sie?

hat sie? Auf welchen Deal hoffen die Gründer?

Wir geben euch einen Überblick zur neuartigen Sportflasche aus Folge 8 in „Die Höhle der Löwen“.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Keego, die erste quetschbare Metallflasche

Vor die Investoren in „Die Höhle der Löwen“ treten am 23. Mai 2022 zwei Gründer, die seit ihrer Jugend aktive Sportler sind. Der 52-jährige Bernd Deussen und der 39-jährige Lukas Angst wissen, dass derzeit kein Material so umstritten ist wie Plastik und kündigen den „Löwen“ mit Keego eine Weltneuheit an. „Mit unserer Innovation lassen wir Plastik-Trinkflaschen ziemlich alt aussehen“, sagt Lukas Angst über ihre neuartige Trinkflasche. „Wir haben ein Produkt, das echt neu und revolutionär ist. In den letzten 50 Jahren hat es in dem Bereich keine wirkliche Revolution gegeben“, fügt Bernd Deussen hinzu. „Egal in welcher Sportart – alle haben Top-Equipment, alles ist High Tech – alles bis auf die Flasche“, ergänzt er. Selbst Spitzensportler würden die billigsten Plastikflaschen nutzen. „Dabei wissen gerade sie, was die Probleme von Plastik sind. Plastik beeinträchtigt den Geschmack, neigt zur Schimmelbildung und fördert damit auch eine Wegwerfkultur. Auch gibt es bei Plastik immer wieder Gesundheitsdiskussionen, aktuell z.B. rund ums das Thema Mikroplastik.“ Doch warum benutzen Sportler noch diese Flaschen? Die Unternehmer erklären, dass eine Sportflasche quetschbar sein muss, um schnell, in Bewegung, einhändig auf dem Fahrrad oder auch hygienisch ohne Mundkontakt beim Teilen im Team zu trinken.

Was ist das Besondere an der Trinkflasche von Keego aus Titan?

Deshalb haben die beiden Gründer bei der Entwicklung ihrer neuen Sportflasche Keego auf ein anderes Material gesetzt. Sie sind auf Titan gestoßen, das auch in der der Luft- und Raumfahrttechnik oder in der Medizin zum Einsatz kommt. „Titan ist absolut beständig und dauerhaft, es ist geschmack- und geruchlos und hat anti-bakterielle sowie schmutzabweisende Eigenschaften“, erklärt Bernd. Das Material bringt also alles mit, was es braucht. Doch ist es auch elastisch? Genau hier kommt die angekündigte Weltneuheit ins Spiel: „Wir haben die weltweit erste und einzige quetschbare Titan-Flasche entwickelt“, sagt Lukas.

„Die Höhle der Löwen“: Die Eigenschaften der Keego Titan-Trinkflasche

Um Titan elastisch zu machen, haben sie eine neuartige Materialkombination gefunden: Keego besteht aus mehreren Schichten. Auf der Innenseite schützt reines Titan vor Plastik und hält das Getränk sauber. Außen sorgt ein langlebiger Kunststoff für Robustheit und Leichtigkeit. Damit wollen die Gründer das Beste aus beiden Welten verbinden.

Infos zur Trinkflasche im Überblick:

Website mit Shop : keego.at

: keego.at Preis : 39,90 Euro

: 39,90 Euro Farben: schwarz, weiß, silber, blau, mint

Diesen Deal erhoffen sich die Keego-Gründer von den „Löwen“

Nach vier Jahren Entwicklung, in die die Gründer mehr als 700.000 Euro gesteckt haben, ist ihre Keego Trinkflasche fertig. Ihre Innovation haben sie zum Patent angemeldet. Nun möchten Lukas Angst und Bernd Deussen das saubere und nachhaltige Trinken in den Sport bringen und sehen auch weitere Expansionsmöglichkeiten in andere Märkte, etwa in Kindertrinkflaschen. Dazu hoffen sie auch ein Investment in Höhe von 380.000 Euro und sind bereit 12 Prozent der Firmenanteile zu geben. Ob es zum Deal kommt, zeigt sich zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 8

In der achten Folge der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 23.05.2022 dabei ist, seht ihr hier: