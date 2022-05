Es ist wieder Zeit für kreative Gründer und innovative Ideen. Am Montag, 23.05.2022, läuft bereits Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 auf Vox. Dann wagt sich Roman Römmich aus Regensburg in die Arena. Er präsentiert den Investoren Imagine Playhouse, nach der Sendung umbenannt in ImagiNew Playhome.

Was ist ImagiNew Playhome genau?

Wie funktioniert das erweiterbare Spielhaus?

Welchen Deal erhofft sich der Gründer?

Wir geben euch einen Überblick über das erweiterbare Spielhaus aus Folge 8.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Imagine Playhouse aus Folge 8

In Folge 8 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 präsentiert Roman Römmich aus Regensburg Imagine Playhouse – nach den Aufzeichnungen wurde es in ImagiNew Playhome umbenannt. Der 35-Jährige möchte mit seinem Produkt vor allem die Kreativität und Fantasie in deutschen Kinderzimmern auf ein neues Level bringen. Der dreifache Vater lebte mit seiner Familie von 2018 bis 2021 in Kalifornien und findet, dass neue Spielzeuge zu schnell langweilig für Kinder werden, da sie häufig nur einseitig einsetzbar sind. Das Resultat: Sie landen schließlich im Regal und verstauben. „Dabei habe ich immer wieder festgestellt, dass das eigentlich beste Spielzeug des Kindes die eigene Fantasie ist. Die Kids lieben es einfach, aus Kartons Häuser und Höhlen zu bauen“, erzählt Roman. So entstand die Idee zu seinem Start-up: Imagine Playhouse – jetzt ImagiNew Playhome – sind erweiterbare Spielhäuser die sowohl mit Türen als auch mit Fenstern ausgestattet sind, die die Kinder zum kreativen Spiele-Spaß einladen.

„Die Höhle der Löwen“: So funktioniert das erweiterbare Spielhaus

Die einzelnen Bauelemente der erweiterbaren Spielhäuser bestehen aus abwaschbarem Kunststoff. Das bedeutet, Kinder können die Häuser immer wieder neu bemalen und sich kreativ austoben. Mit den einzelnen Bauelementen gibt es zusätzlich wiederverwendbare Stickersets. Diese bieten den Kindern weitere Gestaltungsmöglichkeiten und laden zu Rollenspielen ein. Ein weiterer Vorteil ist die fast unbegrenzte Erweiterbarkeit. Durch die flexiblen Elemente können mehrere Spielhäuser miteinander verbunden werden: „Der Aufbau ist kinderleicht. Man verbindet die einzelnen Bauelemente einfach mithilfe der Klettverschluss-Kanten und in fünf Minuten steht der Rohbau. Und wenn die Spielzeit vorüber ist, lässt sich alles schnell und unkompliziert wieder abbauen und platzsparend verstauen“, erklärt Roman Römmich.

Imagine Playhouse im Überblick: Instagram, Preis, Onlineshop

Judith Williams konnte durch ImagiNew Playhome noch mal zum Kind werden. Sie krabbelt in die Spielhäuser und testet den Spaß am eigenen Leib und beweist dabei jede Menge Fantasie. Alle Infos zu ImagiNew Playhome gibt es hier auf einen Blick:

Onlieshop: www.imaginewplayhome.com

www.imaginewplayhome.com Preis: Starterset für 89,99 Euro

Starterset für 89,99 Euro Instagram: imaginewplayhome

Alle Infos zu ImagiNew Playhome von „Die Höhle der Löwen“ 2022 findet ihr hier im Überblick.

© Foto: RTL+

Imagine Playhouse: Das erhofft sich der Gründer

Roman Römmich möchte mit ImagiNew Playhome Kindern eine neue Spielwiese geben und ihre Kreativität sowie Fantasie anregen. Dafür benötigt der Gründer ein Investment in Höhe von 50.000 Euro und bietet dafür 20 Prozent seiner Firmenanteile. Ob aus dem Spiel ein Deal wird, zeigt sich am Montag, 23.05.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 8

In der achten Folge der 11. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ präsentieren insgesamt fünf Start-ups ihre Produkte. Wer am 23.05.2022 dabei ist, seht ihr hier: