Am Montag, 16.05.2022, läuft bereits Folge 7 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 auf Vox. Dann wagt sich das Mutter-Tochter-Gespann Claudia und Leslie Eckert in die Arena. Sie präsentieren den Investoren VapoWesp – eine natürliche Abwehr gegen Wespen.

Was ist VapoWesp genau?

Wie funktioniert die Abwehr gegen Vespen?

Welchen Deal erhoffen sich die Gründerinnen?

„Die Höhle der Löwen“: Das ist VapoWesp aus Folge 7

Das Ziel von Claudia und Leslie Eckert ist es, Wespen auf natürliche Art und Weise fernzuhalten. Laut den Gründerinnen reagiert jeder vierte Mensch mit Allergien oder einer Unverträglichkeit auf Wespenstiche. So ergeht es auch Claudia Eckert. Entspannt im Freien essen ist für die 48-Jährige nicht möglich. Von chemischen Mitteln nehmen die Gründerinnen Abstand, doch Hausmittel wie abgebranntes Kaffeepulver sind oft unpraktisch: „Wir haben nie das passende Gefäß gefunden. Das verbrannte Kaffeepulver wird sehr heiß und hat alle unsere Gefäße durchgeschmort oder zersprengt. Außerdem hatten wir nie die Möglichkeit, den aufsteigenden Rauch zu regulieren“, erzählt Leslie. Mit VapoWesp entwickelte das Mutter-Tochter-Gespann seine eigene Lösung.

„Die Höhle der Löwen“: So funktioniert die natürliche Wespen-Abwehr

„Eine Räucherbox aus Bambus mit einem innenliegenden Gefäß aus Edelstahl, in der Kaffeepulver ganz sicher verglimmen kann und man sich nicht die Hände verbrennt“, so Claudia. Mit VapoWesp kann der aufsteigende Rauch dank eines Drehschiebers ganz einfach reguliert werden. Um den unangenehmen Geruch von verbranntem Kaffeepulver entgegenzuwirken, kann zusätzlich das VapoPulver in die Räucherbox gemischt werden. Das gibt es in drei verschiedenen Sorten.

Die Wespen-Abwehr VapoWesp im Überblick: Instagram, Preis, Onlineshop

Claudia und Leslie Eckert stehen noch ganz am Anfang mit ihrem Unternehmen VapoWesp. Alle Infos zum Unternehmen und dem Produkt gibt es hier auf einen Blick:

Preis Starterset: 29,99 Euro

29,99 Euro Instagram: vapowesp

vapowesp Onlineshop: www.vapowesp.com

www.vapowesp.com Varianten: Orange-Rosmary, Hay Flowers-Thyme und Lemon-Basil

VapoWesp: Das erhoffen sich die Gründerinnen

75.000 Euro. Dafür bieten sie den Löwen 35 Prozent ihrer Firmenanteile. Ohne groß nachzufragen macht Georg Kofler das schnellste Angebot in der Geschichte der Vox-Show: „Das ist schwäbischer Erfindergeist vom Feinsten. Das ist so überzeugend, ihr beide seid so überzeugend. Ich gebe euch die 75.000 Euro für 35 Prozent.“ Doch auch die anderen Löwen sind angetan und möchten mitmischen. Es folgen weitere Angebote und als Vox. Das Mutter-Tochter-Gespann bräuchte, um seine GmbH zu gründen, ein Investment von. Dafür bieten sie den Löwenihrer Firmenanteile. Ohne groß nachzufragen machtdas schnellste Angebot in der Geschichte der Vox-Show: „Das ist schwäbischer Erfindergeist vom Feinsten. Das ist so überzeugend, ihr beide seid so überzeugend. Ich gebe euch die 75.000 Euro für 35 Prozent.“ Doch auch die anderen Löwen sind angetan und möchten mitmischen. Es folgen weitere Angebote und als Nico Rosberg zu den Gründerinnen geht, als diese sich beraten, eskaliert es in der Arena. Georg Kofler verlässt wutentbrannt die Höhle. Ob es am Ende zu einem Deal kommt, zeigt sich am Montagabend zur gewohnten Sendezeit auf

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 7

