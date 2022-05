Am Montag, 16.05.2022, läuft bereits Folge 7 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 auf Vox. Dann wagt sich Wilhelm „Willi“ Frank in die Arena. Er präsentiert den Investoren Nivilli – die Nagelschuh-Clogs zum Nivellieren.

Was ist Nivilli genau?

Wie funktioniert Nivilli?

Welchen Deal erhofft sich der Gründer?

„Die Höhle der Löwen“: Die Nagelschuh-Clogs Nivilli aus Folge 7

Wilhelm „Willi“ Frank präsentiert in Folge 7 von „Die Höhle der Löwen“ 2022 die Nagelschuh-Clogs Nivilli. Der gelernte Fliesenleger führt seit über 15 Jahren einen eigenen Meisterbetrieb mit mehreren Angestellten. Willi ist Handwerker mit Leib und Seele. Doch das richtige Schuhwerk beim Nivellieren war ihm ein Dorn im Auge. Wird flüssige Spachtel- und Nivelliermasse aufgeschüttet, müssen die Handwerker Schuhe tragen, die den Boden nicht direkt berühren – sogenannte Nagelschuhe. „Die herkömmlichen Tragesohlen werden per Klettverschluss am eigenen Arbeitsschuh angebracht. Sie sind aber schwer anzuziehen, wir knicken darin um und verletzen uns. Das hat mich so geärgert, dass ich den Nivilli erschaffen habe“, erklärt der Gründer.

„Die Höhle der Löwen“: So funktionieren die Nagelschuhe

Nivilli ist an der Sohle mit Nägeln ausgestattet, die bei Bedarf durch unterschiedliche Nägel ausgetauscht werden können. So ist es den Handwerkern möglich schnell in ihre Schuhe zu schlüpfen. Sie geben ihnen sicheren Halt und vermindern die Wahrscheinlichkeit umzuknicken. Die Kunststoff-Clogs bestehen aus veganem PU-Material und können nach getaner Arbeit einfach mit Wasser abgewaschen werden. Doch der Gründer hat noch ein Paar Schuhe im Schlepptau. Neben dem Nivilli Work stellt er den Investoren auch Nivilli Air vor – Nagelschuhe für den Garten. Mit ihnen kann ohne körperliche Anstrengung der Rasen belüftet werden. Dann heißt es: Schuhwerk an und über das Gras spazieren – sozusagen Aerifizieren.

Nivilli – Nagelschuh-Clog aus „Die Höhle der Löwen“ 2022. Alle Infos zum Produkt im Überblick.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die Schuhe von Nivilli im Überblick: Instagram, Preis, Onlineshop

Was können die speziellen Schuhe? Judith Williams testet in „Die Höhle der Löwen“ direkt einmal die die Nagelschuh-Clogs am eigenen Leib – High Heels aus und Nivilli an. Alle Infos zum Unternehmen und dem Produkt gibt es hier auf einen Blick:

Onlineshop: www.nivilli.com

www.nivilli.com Preis: 119 Euro

119 Euro Instagram: –

Nivilli: Das erhofft sich der Gründer von den „Löwen“

Wilhelm „Willi“ Frank bietet den Investoren 15 Prozent seiner Firmenanteile und möchte dafür im gegenzug 300.000 Euro. Ob einer der Löwen einsteigt, zeigt sich am Montag, 16.05.2022, zur gewohnten Sendezeit auf Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Alle Produkte aus Folge 7

