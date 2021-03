Davina Geiss und ihre Familie wurden durch die RTL2-Reality-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ in Deutschland bekannt. Seit 2011 begeistert die Millionärsfamilie mit ihrem Alltag aus Immobilien, Privatflieger und Luxusyachten ein Millionenpublikum.

Alles über Davina Geiss, ihr Vermögen, Alter, eigenes Auto und Instagram – wir stellen euch die Millionärstochter, Influencerin und TV-Darstellerin vor.

Davina Geiss Steckbrief: Alter, Instagram, Sternzeichen

Alle Fakten zu Davina Geiss auf einen Blick:

Name: Davina Shakira Geiss

Alter: 17

Geburtstag: 30. Mai 2003

Sternzeichen: Zwillinge

Geburtsort: Monaco

Staatsangehörigkeit: Deutsch und Französisch

Größe: Unbekannt

Beruf: Schülerin, Influencerin, Fernsehdarstellerin

Davina Geiss: Leben und Vermögen

Davina Shakira Geiss ist bekannt durch die Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2. Zusammen mit ihren Eltern Carmen und Robert Geiss und ihrer Schwester Shania wurde sie dadurch schon als Kind zum Reality-TV-Star.

Als Vater Robert Geiss 1995 sein damaliges Sportbekleidungsunternehmen „Uncle Sam“ für geschätzte 140 Millionen DM verkauft hatte, zogen er und seine Frau Carmen Geiss nach Monaco, wo die Familie aktuell ihren Hauptwohnsitz hat. Davina wurde daher in das Leben in Reichtum hineingeboren und kennt es nicht anders: Reisen auf der Luxusyacht und teurere Designerklamotten gehören für sie zum Alltag.

Davina Geiss: Instagram

Doch Davina Geiss und ihre Schwester verdienen mittlerweile auch ihr eigenes Geld. Durch die Bekanntheit im Fernsehen ist sie mittlerweile auf Social Media zur Influencerin geworden. Auf Instagram hat sie aktuell über 270.000 Follower (Stand März 2021) und gewährt ihren Abonnenten Einblicke in ihr alltägliches Leben als Millionärstochter und verdient dort zusätzlich durch Kooperationen mit Werbepartnern. Natürlich verdient Davina auch durch die eigene Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ eine Gage. Vergangenes Jahr berichtete ihre Schwester Shania gegenüber der „Bunte“, dass beide pro Drehtag 200 Euro bekämen.

Davina Geiss: Eigenes Auto mit 15

Bereits mit 15 Jahren machte Davina offiziell ihren „kleinen“ Führerschein und durfte damit durch Monaco fahren. Ihr erstes eigenes Auto war ein Neuwagen der Marke „Ligier“, mit welcher sie 2019 eine Kooperation startete. Bei dem Auto handelt es sich um ein sogenanntes Mopedauto, auch Leichtmobil genannt. Damit darf man in Frankreich, an der Côte d’Azur, wo die Geissens wohnen, bereits mit 14 Jahren den Führerschein machen. Mittlerweile hat die Schülerin schon drei eigene Autos. Zuletzt bekam sie zu ihrem 17. Geburtstag einen Renault Twizy, gebrandet mit der Marke ihres Vaters „Roberto-Geissini“, wie ihre Mutter Carmen in einem Instagram-Post veröffentlichte.

„Die Geissens“ auf RTL2

Seit 2011 begeistert die Familie mit „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2. In der Doku-Soap öffnet die Familie Geiss die Türen zu ihrem Privatleben. Dort lassen sie die Zuschauer an ihrem Luxusleben und das ihrer Töchter Davina und Shania teilhaben.

Robert Geiss ist mit seiner Firma „Geiss TV“ seit Oktober 2015 selbst Produzent der Sendung und erhält dafür rund 2,5 Millionen Euro pro Staffel von RTL2. Die Show ist jeden Montag um 20:15 auf RTL2 zu sehen. Kürzlich feierte die Sendung Jubiläum. Am Montag, 22.03.2021 erschien die 300. Folge des Reality-Formats.

Davina Geiss: Schule und Zukunftspläne

Aktuell geht Davina noch zur Schule in Monaco, doch in einer kürzlichen Folge von „Die Geissens“ lässt die 17-Jährige verlauten, dass sie gerne in Papas Fußstapfen treten möchte. In der Folge suchte Vater Robert Geiss nach einer guten Location für den neuen Flagship-Store seiner Modemarke „Roberto Geissini“. Davina begleitete ihn ganz begeistert verkündete danach „Ich fand’s richtig interessant und hab auch ganz viel gelernt, Sachen, die ich noch nicht wusste.“ Zum Schluss sagte sie: „Das ist das, was ich in Zukunft machen möchte“. Robert findet jedoch, Davina sollte erst einmal studieren.