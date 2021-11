Auf die Reifen, fertig, los! Auf RTL2 wird es rasant: Der Sender zeigt am 7. und 8. November 2021 erstmals die „GRIP – Promi Kart Masters“ live aus der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg. In den zwei Live-Sendungen wagen 16 Promis die PS-Herausforderung und treten in Zweierteams an.

Wer sind die Teilnehmer? Wann laufen die Sendungen? Und worum geht es überhaupt? Wir haben euch alle Infos zum Primetime-Event im Überblick.

„GRIP – Promi Kart Masters“: So funktioniert die RTL2-Show

Wie funktioniert der neue Wettkampf auf RTL2? Die „GRIP – Promi Kart Masters“ finden an zwei Tagen statt und sind in drei Runden unterteilt.

Qualifying: In den Teamduellen treffen beliebte RTL2-Stars mit originaler „GRIP“-Unterstützung aufeinander. Je zwei Teams treten in vier direkten Duellen gegeneinander an. Dabei zählt nicht nur, wer zuerst die Ziellinie überquert, sondern auch die schnellste Rundenzeit. Denn wer aus zehn Runden das schnellste Einzelduell vorweisen kann, kommt ins Rennen der Giganten.

„GRIP – Promi Kart Masters“: Promis und Teilnehmer

Insgesamt nehmen 16 Promis an dem Wettkampf teil. Sie treten zunächst in Zweierteams an. Zudem bekommen die Teilnehmer erfahrene Unterstützung der „GRIP“-Moderatoren.

Die Promis in Zweierteams:

Lucas Cordalis und Joey Heindle

Davina Geiss und Shania Geiss

Elena Miras und Tobias Wegener

Lutz Schweigel und Liza Waschke

Peter Wollny und Schwager Florian Köster

Andrej Mangold und Narumol David

Joey Kelly und Sohn Luke

Kim Tränka und Partner Maurice Schmitz

Die Teilnehmer von „GRIP“

Hamid Mossadegh

Matthias Malmedie

Cyndie Allemann

Det Müller

Helge Thomsen

Niki Schelle

Philipp Kaess

Jens Kuck

Lina van de Mars

„GRIP – Promi Kart Masters“: Moderatoren

Präsentiert werden die „GRIP – Promi Kart Masters“ von zwei waschechten Rennsportlegenden: Kai Ebel moderiert die Live-Sendungen und Christian Danner kommentiert die Rennen. Verstärkt wird das Moderationsteam von Kathi Wörndl.

„GRIP – Promi Kart Masters“: Sendetermine und Sendezeit

Die neue Show läuft an zwei Abenden live auf RTL2 zur Primetime. Die beiden Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 07.11.2021 um 20:15 Uhr – Qualifying / Rennen der Giganten

Montag, 08.11.2021 um 20:15 Uhr – Finale

Eine Wiederholung ist derzeit laut Programmvorschau nicht geplant. Ebenfalls ist nicht klar, ob die Live-Shows parallel zur Ausstrahlung auch bei TVNow zu sehen sind.