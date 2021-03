Shania Tyra Geiss und ihre Familie wurden durch die Reality-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ in Deutschland bekannt. Seit 2011 begeistert die Millionärsfamilie mit ihrem Alltag aus Immobilien, Privatjets und Luxusyachten ein Millionenpublikum.

Alles über Shania Geiss, ihr Vermögen, Alter, Größe und Instagram – wir stellen euch die Millionärstochter und TV-Darstellerin vor.

Shania Geiss Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Shania Geiss auf einen Blick:

Name: Shania Tyra Geiss

Alter: 16

Geburtstag: 30. Juli 2004

Sternzeichen: Löwe

Geburtsort: Monaco

Staatsangehörigkeit: Deutsch und Französisch

Größe: 1,68 m

Beruf: Schülerin, Influencerin, Fernsehdarstellerin, Model

Vater: Robert Geiss

Mutter: Carmen Geiss

Geschwister: Davina (*2003)

Shania Geiss: Leben und Vermögen

Shania Tyra Geiss ist bekannt durch die Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2. Zusammen mit ihren Eltern Carmen und Robert Geiss und ihrer älteren Schwester Davina wurde sie dadurch schon als Kind zum Reality-TV-Star. Shania ist im Fürstentum Monaco geboren und geht dort auf die „International School of Monaco“.

Als Vater Robert Geiss 1995 sein damaliges Sportbekleidungsunternehmen „Uncle Sam“ für geschätzte 140 Millionen DM verkauft hatte, zogen er und seine Frau Carmen Geiss nach Monaco, wo die Familie aktuell ihren Hauptwohnsitz hat. Shania und ihre Schwester wurden in das Millionärsleben hineingeboren und kennen es nicht anders: Reisen auf Luxusyachten und teure Designerklamotten gehören für sie zum Alltag.

Shania Geiss: Instagram

Mittlerweile hat Shania längst eine eigene Karriere begonnen. Sie und ihre Schwester Davina verdienen durch die erfolgreiche Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ pro Drehtag 200 Euro, verriet Shania in einem Interview mit „Bunte“. Durch die Bekanntheit im Fernsehen ist sie mittlerweile auch auf Social Media zur Influencerin geworden. Auf Instagram teilt Shania mit aktuell 413.000 Followern (Stand März 2021) private Einblicke aus ihrem Alltag und verdient dort zusätzlich durch Kooperationen mit Werbepartnern. Auch auf TikTok lädt sie regelmäßig Videos hoch.

Shania Geiss: Karriere als Model

Shanias Traum ist es Model zu werden. Im Dezember 2019 konnte sie ihren ersten Modelvertrag in einer Hamburger Agentur ergattern. Aktuell macht ihr allerdings Corona einen Strich durch die Rechnung. Mutter Carmen Geiss verriet im Interview mit „KUKKSI“: „Durch Corona kann man mit dem Modeln nicht so gut voran kommen, wie man gerne möchte. Vor der Pandemie hatte sie viele Jobs und als es dann mit Corona losging, musste sie sich eben anders orientieren – so wie wahrscheinlich viele in der Branche“, erzählt Carmen Geiss. Shania versucht dennoch nach vorne zu blicken, denn es gibt ja auch wieder eine Zeit nach Corona.

„Die Geissens“ auf RTL2

Seit 2011 begeistert die Familie mit „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2. In der Reality-Show zeigen die Multimillionäre Robert und Carmen Geiss Einblicke aus ihrem Privatleben und lassen die Öffentlichkeit an ihrem Luxusleben und dem ihrer Töchter Davina und Shania teilhaben.

Shanias Vater Robert Geiss ist mit seiner Firma „Geiss TV“ seit Oktober 2015 selbst Produzent der Sendung und erhält dafür rund 2,5 Millionen Euro pro Staffel von RTL2. Die Show ist jeden Montag um 20:15 auf RTL2 zu sehen. Kürzlich feierte die Sendung Jubiläum. Am Montag, 22.03.2021 erschien die 300. Folge des Reality-Formats.