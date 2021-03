Luxusyachten, Privatflieger und Immobilien – seit im Jahr 2011 erstmals die Sendung „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ ausgestrahlt wurde, sind Robert Geiss und seine Familie nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken.

Von Vermögen, Instagram, seinem Vater und seinen Kindern – hier findet ihr alle Infos zu Robert Geiss, seinem Leben und seiner Karriere.

Robert Geiss Steckbrief: Alter, Instagram, Frau

Alle Fakten zu Robert Geiss auf einen Blick:

Name: Robert Geiss

Alter: 57

Geburtstag: 29. Januar 1964

Sternzeichen: Wassermann

Geburtsort: Köln

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: 1,74 m

Beruf: Unternehmer und Fernsehdarsteller

Robert Geiss‘ Karriere – wie kam er zu seinem Vermögen?

Im Jahr 1986 gründete mit seinem Bruder Michael Geiss das Sportbekleidungsunternehmen Uncle Sam, das Kleidung für Fitnesssportler und Bodybuilder herstellte. Nach sehr erfolgreichen ersten Jahren verkauften sie das Unternehmen. Laut eigenen Angaben erhielt jeder der beiden Brüder einen Verdienst in Höhe von 70 Millionen D-Mark (35,8 Millionen Euro). 1994 heiratete Robert Geiss seine Frau Carmen, mit der er heute zwei Kinder hat. Nach dem Verkauf von Uncle Sam verlegten sie ihren Hauptwohnsitz nach Monaco.

Mit seiner neuen Marke Roberto Geissini kehrte Robert Geiss Anfang März 2013 erneut ins Modegeschäft zurück. Außerdem verdient die Familie ihr Geld mit dem Erwerb, der Sanierung und dem Wiederverkauf von Luxusimmobilie. Aktuell haben die „Geissens“ Immobilien in Monaco, St. Tropez, Grimaud und Valberg (franz. Alpen). Die Villa in Grimaud wurde inzwischen umgebaut und 2015 zu einem Hotel (Maison Prestige) eröffnet. Gemeinsam mit seiner Frau Carmen veröffentlichte Robert Geiss im Mai 2013 auch sein erstes Buch – die Autobiografie „Von nix kommt nix“, mit welcher er sogar in der Spiegel-Bestsellerliste landete.

„Die Geissens“ auf RTL2

2011 startete der Unternehmer eine Zweitkarriere als Reality-Star. Robert Geiss und seine Familie sind die Hauptdarsteller der Doku-Soap "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“. Zusammen mit seiner Frau Carmen und seinen Töchtern Shania und Davina lässt er in der Sendung die Zuschauer an seinem Privat- und Luxusleben teilhaben.

Mit seiner Firma Geiss TV ist Robert seit Oktober 2015 selbst Produzent der Sendung und verlangt dafür rund 2,5 Millionen Euro pro Staffel von RTL2. Die Show ist jeden Montag um 20:15 auf RTL2 zu sehen. Kürzlich feierte die Sendung Jubiläum. Am Montag, 22.03.2021 erschien die 300. Folge der Doku Soap.

Robert Geiss: Frau, Kinder und Vater

Was wäre Robert Geiss ohne seine Ehefrau Carmen („Roooobeeeert“), die ihm von Anfang an zur Seite stand. Er und die ehemalige Fitnesstrainerin lernten sich in einer Dorfdisko kennen und heirateten im Jahr 1994. Der Kinderwunsch der beiden blieb jedoch lange unerfüllt, denn Carmen musste ganze neun Fehlgeburten verkraften. Knapp zehn Jahre nach der Heirat klappte es endlich und 2003 kam die erste Tochter Davina Shakira zur Welt, 2004 folgte Shania Tyra.

Auch Robert Geiss‘ Mutter (76) und Vater (78) „Opa Reinhold“ waren in den früheren Sendungen oft präsent. In einem Interview mit der Münchener Abendzeitung sagte Robert Geiss jedoch, dass seine Eltern keinen Stress mehr mit TV-Dreharbeiten haben wollen, auch wenn sie noch fit seien. „Damals hat der Opa für die Kinder das alles mitgemacht. Aber irgendwann gab es eine strategische Entscheidung, weil das Reisen für meine Eltern im Alter zu anstrengend wurde“, sagt Geiss.