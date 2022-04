Zwischen Jetset, Fashion und Glamour – Davina und Shania Geiss geben einen Einblick in ihr glamouröses Leben. Die berühmten Töchter von Carmen und Robert Geiss bekommen mit „Davina & Shania – We love Monaco“ ihre eigene Sendung. Im Mai 2022 startet die Doku-Soap auf RTL2 und zeigt, wie die beiden ihr Teenie-Leben in Monaco stemmen.

Hier erhaltet ihr alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Handlung des Spin-Off mit den Geiss-Töchtern.

„Davina & Shania – We love Monaco“: Start auf RTL2

Seit nun elf Jahren stehen die Millionärssprösslinge Davina und Shania Geiss bei RTL2 für „Die Geissens“ vor der Kamera. Nun öffnen sie in einer eigenen Sendung die Pforte zu ihrem aufregendem Teenie-Leben in Monaco. Nach 20 erfolgreichen Staffeln „Die Geissens“ fällt bald der Startschuss für ihre Doku-Soap „Davina & Shania – We love Monaco“. Los geht es am 9. Mai 2022 auf RTL2 mit der ersten Folge.

„Davina & Shania – We love Monaco“: Sendetermine und Sendezeit

In sechs Folgen geben die Schwestern Davina und Shania Geiss Einblick in ihr glamouröses Leben. Die erste Folge läuft am Montag, 9. Mai 2022, um 21.15 Uhr direkt nach „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2. Ab Montag, 23. Mai 2022, gibt es die Doku-Soap sogar in Doppelfolgen und zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen.

Hier erhaltet ihr einen Überblick zu den (voraussichtlichen) Sendeterminen und zur Sendezeit:

Folge 1: Montag, 09.05.2022, um 21.15 Uhr

Folge 2: Montag, 16.05.2022, um 21.15 Uhr

Folge 3: Montag, 23.05.2022, um 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 23.05.2022, um 21.15 Uhr

Folge 5: Montag, 30.05.2022, um 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 30.05.2022, um 21.15 Uhr

„Davina & Shania – We love Monaco“: Stream auf RTL Plus

Wer die neuen Folgen des Spin-offs um die Geiss-Töchter auf RTL2 verpasst, hat Glück. Nach der TV-Ausstrahlung stehen sie zum Stream auf RTL Plus zur Verfügung. Dort sind sie 30 Tage lang kostenlos abrufbar und stehen anschließend noch im Premium-Bereich zum Abruf bereit.

Die Geiss-Töchter Davina und Shania bekommen ihre erste eigene Sendung auf RTL2.

„Davina & Shania – We love Monaco“: Handlung

Davina und Shania Geiss werden flügge. Die berühmten Töchter der Kult-Millionäre gehen in Monaco ihre eigenen Wege. Die Schule ist für Davina vorbei und das Leben danach beginnt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Shania zieht sie aus dem elterlichen Penthouse aus. Ab sofort wohnen die Schwestern in der besten Gegend von Monaco. Nun möchten die jungen Frauen unabhängig von ihren Eltern leben und selbst entscheiden, was unternommen wird und wie sie ihren Alltag organisieren. Doch Natürlich spielen Papa Robert und Mama Carmen nach wie vor eine Rolle in ihrem Leben – und in der Sendung. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, wenn die Schwestern mit ihrer Familie sich auf den Bal de Noel vorbereiten, einen Ausflug nach Valberg (mit ein paar Jungs) unternehmen und die 80. Geburtstagsfeier von Opa Reinhold besuchen.

Davina und Shania Geiss im Porträt

Bereits als Kinder waren die Millionärs-Töchter Davina und Shania Geiss gemeinsam mit ihren Eltern, den Kult-Millionären Carmen und Robert Geiss, im Fernsehen zu sehen. Seither ist viel passiert und die jungen Frauen führen ihr eigenes Leben in Monaco. Davina Geiss ist die ältere der beiden Schwestern und ist mittlerweile auch als Influencerin tätig. Shania konnte vor einigen Jahren bereits ihren ersten Modelvertrag ergattern.