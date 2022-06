Auf RTL geht schon bald ein neues Format an den Start: „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ wird Ende Juni ausgetragen. Inspiriert wurde die Show von einem Spiel, das vermutlich viele noch aus ihrer Kindheit kennen: Berührt der Luftballon den Boden, hat man verloren.

Wann läuft die Show auf RTL und im Stream?

Wie funktioniert „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“?

Wer moderiert die Show?

die Show? Wer sind die Kandidaten?

Alle Infos zur Show rund um Start, Sendetermine, RTL Plus, Moderatoren und Teilnehmer findet ihr hier im Überblick.

Wann läuft „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ auf RTL?

„Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ wird erstmals am Samstag, 25.06.2022, zur Primetime auf RTL ausgestrahlt. Eine Wiederholung ist vom Sender aktuell noch nicht geplant.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 25. Juni 2022 um 20:15 auf RTL

„Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ im Stream auf RTL+ bzw. TVNow

Wer keinen Fernseher hat, kann die Sendung über RTL+, früher TVNow, im Live-Stream verfolgen. Ob die Sendung im Anschluss dort auch als Wiederholung zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt.

Wer moderiert „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“?

„Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ 2022 von einem eingespielten Trio: Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. Gemeinsam haben sie bereits „Ninja Warrior Germany“ und „Ninja Warrior Allstars“ moderiert. Zuletzt präsentierten sie Moderiert wird die Showvon einem eingespielten Trio:und. Gemeinsam haben sie bereits „Ninja Warrior Germany“ und „Ninja Warrior Allstars“ moderiert. Zuletzt präsentierten sie „Das RTL Turmspringen“

„Die deutsche Luftballonmeisterschaft“: Kandidaten

RTL hat zur neuen Primetime-Show zwölf prominente Kandidaten geladen. Vom Schauspieler über Sängerin bis hin zum Fußballtorhüter ist alles dabei. Wer die Teilnehmer am 25.06.2022 sind, seht ihr hier.

Die Promis auf einen Blick:

Diese zwölf Kandidaten nehmen an „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ teil.

© Foto: RTL+

„Die deutsche Luftballonmeisterschaft“: So wird gespielt

Die Kandidaten von „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ 2022 müssen sich zunächst in einer Vorrunde beweisen, indem sie sich in der eigenen Gruppe durchsetzen. Anschließend folgen Viertel- und Halbfinale im alt bekannten K.O.-Prinzip. Im Finale wird dann entschieden, wer sich „Deutsche Luftballonmeisterin“ oder „Deutscher Luftballonmeister“ nennen darf. Gespielt wird jedoch nicht wie in der Kindheit zu Hause, sondern in eigens für das Spiel dekorierten „Welten“. Jede Welt birgt ihre eigenen Besonderheiten und auch ihre Tücken. Kurz zusammengefasst: Wer den Ballon am längsten in der Luft hält, gewinnt.