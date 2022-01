Bereits sechs Mal haben Athleten und Athletinnen aus ganz Deutschland bei „Ninja Warrior Germany“ versucht, den Mount Midoriyama zu bezwingen. Nun hat der Fernsehsender RTL Staffel 7 für 2022 bestätigt. Vermutet wird, dass auch in dieser Staffel das Moderations-Trio, bestehend aus Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra die Show präsentieren wird.

Doch wann genau startet Staffel 7? Und wie kann man sich bewerben? Alle Infos rund um den Start, die Sendetermine, den Stream und die Moderatoren erfahrt ihr hier im Überblick.

„Ninja Warrior Germany“ 2022: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Starttermin der siebten Staffel von „Ninja Warrior Germany“ ist noch nicht bekannt, jedoch ist wahrscheinlich, dass die Show auch 2022, wie in den vorigen Jahren, im Herbst starten wird. Außerdem lässt sich vermuten, dass auch Staffel 7 eine bestimmte Anzahl an Vorrunden, sowie eine Halbfinal- und eine Finalshow umfassen wird.

Sobald die Sendetermine samt Sendezeit veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

„Ninja Warrior Germany“ 2022: Stream auf TVNow

Sicher dürfte sein, dass die Zuschauer den Wettkampf wie bei den bisherigen Staffeln auch im Livestream auf RTL Plus, früher TVNow, verfolgen werden können. Außerdem werden die ganzen Folgen als Wiederholung in der Mediathek abrufbar sein.

Bei der Streamingplattform sind auch die alten Staffeln verfügbar.

„Ninja Warrior Germany“ 2022: So funktioniert Staffel 7

Genaue Details, wie Staffel 7 von „Ninja Warrior Germany“ ablaufen wird, sind bisher noch nicht bekannt. Es lässt sich jedoch vermuten, dass sich die teilnehmenden Athleten und Athletinnen auch dieses Mal in den Vorrunden in verschiedenen Duellen batteln werden müssen, um eine Runde weiterzukommen. Nur die besten von ihnen werden es am Ende bis ins Finale schaffen, wo sie den Mount Midoriyama besteigen werden müssen.

Gemeistert werden müssen wahrscheinlich wieder Parcours mit teils bekannten und teils unbekannten Hindernissen.

„Ninja Warrior Germany“ 2022: Moderatoren

Wir gehen davon aus, dass auch 2022 das bekannte Moderations-Trio, bestehend aus Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra, die Show begleiten wird, da es seit der ersten Staffel im Jahr 2016 die Sendung gemeinsam moderiert.

Frank Buschmann

Kein „Ninja Warrior“ ohne ihn: Frank Buschmann ist ein deutscher Fernsehmoderator, Sportreporter und ehemaliger Basketballspieler.

Jan Köppen

Jan Köppen ist ein deutscher Fernsehmoderator und DJ, man kennt ihn vor allem durch seine Sendungen beim deutschen Musiksender VIVA.

Laura Wontorra

Auch Laura Wontorra wird wahrscheinlich wieder dabei sein. Die deutsche Fernsehmoderatorin ist die Tochter des Moderators Jörg Wontorra. Seit 2019 moderiert sie die Berichterstattung der UEFA Europa League Spiele und seit 2020 moderiert sie die Kochshow „Grill den Henssler“.

„Ninja Warrior Germany“ 2022: Bewerbung