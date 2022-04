Fans von „TV total Turmspringen“ können sich freuen, denn nach sechs Jahren Pause lässt der Sender RTL das Live-Sport-Event neu aufleben. In der Neuauflage „Das RTL Turmspringen“ treten dann wieder Promis im Einzel- und Synchronwettbewerb gegeneinander an. Zuvor werden sie jedoch von erfahrenen Trainern trainiert. Moderiert wird die Show außerdem von dem „Ninja Warrior“-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra.

Wann läuft das Live-Sport-Event?

Welche Promis sind dabei?

sind dabei? Wo gibt es Tickets?

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Tickets, Kandidaten und Moderatoren findet ihr in dieser Übersicht.

„Das RTL Turmspringen“: Sendetermine und Sendezeit

Ende 2015 verkündete Stefan Raab sein TV-Aus. Mehr als sechs Jahre nach seinem Rückzug kehren jedoch immer mehr seiner Shows zurück ins Programm. Nun kommt auch das Turmspringen zurück. Die Neuauflage des Live-Sport-Events wird am Freitag, 03.06.2022, ab 20:15 Uhr aus der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark übertragen. Ausgestrahlt wird es aber nicht wie früher auf ProSieben, sondern auf RTL.

Worum geht es bei „Das RTL Turmspringen“?

Furchtlose Prominente treten in einem Einzelwettbewerb und einem Synchronwettbewerb beim Turmspringen gegeneinander an – allein auf sich gestellt oder perfekt abgestimmt im Team. Zuvor gilt: Hartes Training für den Sieg. Die Springer werden im Vorfeld von erfahrenen Trainern trainiert – natürlich mit Kamerabegleitung! Ganz nach dem Motto: Wer nicht leiden will, muss leiden.

„Das RTL Turmspringen“: Diese Promis sind dabei

RTL hat bereits vor dem Start des Events zahlreiche Promis bekanntgegeben, die bei „Das RTL Turmspringen“ gegeneinander antreten werden. Hier bekommt ihr eine Übersicht der Kandidaten:

Filip Pavlovic (Reality-TV-Darsteller)

Elena Miras (Reality-TV-Darstellerin)

Nicolas Puschmann (Ex-Prince Charming)

Paul Janke (Ex-Bachelor)

Dominik Stuckmann (Ex-Bachelor)

Lola Weippert (Moderatorin)

Sabrina Mockenhaupt (ehemalige Langstreckenläuferin)

Philipp Boy (ehemalige Kunstturner)

Thorsten Legat (Ex-Fußballer)

Marc Terenzi (Sänger)

Jay Khan (Sänger)

Felix von Jascheroff (Schauspieler)

„Das RTL Turmspringen“: Moderatoren

Moderiert wurde die Sendung früher von Steven Gätjen und Sonya Kraus. In der Neuauflage übernimmt jedoch das eingespielte „Ninja Warrior“-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra die Moderation.

Frank Buschmann

Frank Buschmann ist ein deutscher Fernsehmoderator, Sportreporter und ehemaliger Basketballspieler, der vor allem durch das Kommentieren von Fußballspielen auf dem Pay-TV-Sender Sky bekannt ist.

Jan Köppen

Jan Köppen ist ein deutscher Fernsehmoderator und DJ. Man kennt ihn vor allem durch seine Sendungen beim deutschen Musiksender VIVA.

Laura Wontorra

Laura Wontorra ist eine deutsche Fernsehmoderatorin und die Tochter des Moderators Jörg Wontorra. Seit 2019 moderiert sie die Berichterstattung der UEFA Europa League Spiele und seit 2020 moderiert sie die Kochshow „Grill den Henssler“.

„Das RTL Turmspringen“: Wo bekommt man Tickets?