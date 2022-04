Fans aufgepasst: Die Kult-Gameshow „Der Preis ist heiß“ kehrt 2022 zurück ins deutsche Fernsehen. RTL zeigt insgesamt drei Ausgaben, in welchen dann wieder Kandidaten ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen müssen, indem sie den Handelspreis der vorgestellten Produkte möglichst genau schätzen. Nach mehreren Spielrunden entscheidet dann „Das Rad“, wer ins Finale einzieht. Dabei darf außerdem der Kult-Showmaster Harry Wijnvoord nicht fehlen, der erneut die Moderation übernehmen wird.

Wann läuft die Neuauflage im TV?

im TV? Gibt es die neuen Folgen in der Mediathek ?

? Wo gibt es Tickets?

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Stream, Tickets und Moderatoren findet ihr in dieser Übersicht.

„Der Preis ist heiß“: Start, Sendetermine, Sendezeit

Nach 25 Jahren kehrt die Kultshow „Der Preis ist heiß“ mit dem Showmaster Harry Wijnvoord zurück ins deutsche Fernsehen. Insgesamt zeigt RTL 2022 drei Ausgaben der Show. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 04.05.2022, zur Primetime. Die Sendetermine der weiteren zwei Folgen stehen im Moment noch nicht fest. Laut RTL werden diese jedoch in loser Reihenfolge im Jahr 2022 im Programm zu sehen sein.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 04.05.2022, um 20:15 Uhr

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.)

„Der Preis ist heiß“: RTL-Mediathek und Stream

Wer die aktuelle Ausgabe von „Der Preis ist heiß“ im TV verpasst hat, hat Glück, denn die Show kann auch im Nachhinein noch in der RTL-Mediathek als Wiederholung gestreamt werden. Auf RTL Plus, früher TVNow, kann die jeweilige Folge in der Regel bis zu einer Woche nach der Fernsehausstrahlung ohne Registrierung und kostenfrei angesehen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Außerdem kann die Neuauflage auf RTL Plus im Stream angesehen werden.

Worum geht es bei „Der Preis ist heiß?“

Das Spielprinzip von „Der Preis ist heiß“ ist denkbar einfach: Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Publikum stellen ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis, indem sie den Handelspreis der vorgestellten Produkte möglichst genau schätzen. Nach mehreren Spielrunden entscheidet „Das Rad“, wer ins Finale einzieht und um den Superpreis spielt. Es zählt nur eins: Dass die Kandidaten möglichst nahe am richtigen Preis liegen und dabei die goldene Regel beachten: Bitte nicht überbieten. In jeder Show gibt es insgesamt zwölf Schätzrunden und zwölf Spiele, anschließend dreimal „Das Rad“ und einmal den Superpreis.

„Der Preis ist heiß“: Moderator Harry Wijnvoord

Von 1989 bis Ende 1997 lief „Der Preis ist heiß“ mit dem Kult-Showmaster Harry Wijnvoord bei RTL im Nachmittags- und Vormittagsprogramm. Und auch bei der Neuauflage darf er als Moderator des Originals nicht fehlen. Bekannt geworden ist der gebürtige Niederländer 1989 durch die Moderation von „Der Preis ist heiß“. Anschließend nahm er 2004 an der ersten Staffel des „Dschungelcamps“ teil, stieg dort jedoch freiwillig aus. Außerdem war der Showmaster über mehrere Jahre hinweg beim Reisesender Sonnenklar.TV zu sehen und moderierte dort verschiedene Reiseformate.

Zu seinem Comeback als Moderator bei der Show „Der Preis ist heiß“ äußerte sich Harry Wijnvoord folgendermaßen: „Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe. Nach 25 Jahren wurde es auch wieder Zeit. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Revival wieder den Nerv unserer Zuschauer treffen. Wie setzen mit dem gesamten Team alles daran, sie gut zu unterhalten.“ Unterstützt wird er in der Neuauflage von dem schlagfertigen Announcer Thorsten Schorn, der alle Kandidaten aufruft und die Preise vorstellt.

„Der Preis ist heiß“: Wo bekommt man Tickets?