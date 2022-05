„Seien Sie mit dabei, wenn es wieder heißt: Der Preis ist heiß!“ Harry Wijnvoord moderierte die legendäre Gewinnshow von 1989 bis 1997. Jetzt kehrt der Kultmoderator zurück zu „Der Preis ist heiß“. Ab dem 4. Mai 2022 wird auf RTL zur Primetime wieder am Rad gedreht. „Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe. Nach 25 Jahren wurde es auch wieder Zeit. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Revival wieder den Nerv unserer Zuschauer treffen. Wie setzen mit dem gesamten Team alles daran, sie gut zu unterhalten“, so der Showmaster Harry Wijnvoord.

Doch wer ist der Moderator eigentlich? Was ist über Harry Wijnvoord bekannt? Wie tickt er privat? Hat er Frau und Kinder? „Dschungelcamp“, Alter, Instagram, Wohnort und Co. – wir stellen euch den Kultmoderator im Porträt vor.

Harry Wijnvoord im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu Harry Wijnvoord auf einen Blick:

Name: Harry Wijnvoord

Harry Wijnvoord Beruf: Moderator, Unternehmer

Moderator, Unternehmer Alter: 72

72 Geburtstag: 12.05.1949

12.05.1949 Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Den Haag; Niederlande

Den Haag; Niederlande Wohnort: Münsterland

Münsterland Größe: 179 cm

179 cm Familienstand: verheiratet

verheiratet Frau: Iris Dahlke

Iris Dahlke Kind: Sohn, Name unbekannt

Sohn, Name unbekannt Instagram: wijnvoordharry (Account nicht verifiziert)

Harry Wijnvoord moderiert „Der Preis ist heiß“ 2022

Der Showklassiker „Der Preis ist heiß“ kehrt nach 25 Jahren mit einer Neuauflage auf RTL zurück. Dabei darf Harry Wijnvoord natürlich nicht fehlen. Insgesamt sind drei Ausgaben der Show geplant. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 04.05.2022, zur Primetime auf RTL. Das Prinzip der Show ist einfach: Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Publikum müssen ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen, indem sie den Handelspreis von Produkten so genau wie möglich schätzen. Nach mehreren Runden entscheidet „Das Rad“ wer ins Finale einziehen darf.

Harry Wijnvoord hat bei seiner Rückkehr all seine legendären Spiele mit im Gepäck: Plinko, der Kraxelhuber oder Lauf & Tausch. Der Showmaster wird dabei tatkräftig von seinem schlagfertigen Announcer Thorsten Schorn unterstützt.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Harry Wijnvorrd: „Dschungelcamp“, Slim Fast“ und Co.

Nach seinem Engagement bei „Der Preis ist heiß“ 1989 kam die Karriere von Harry Wijnvorrd ins Rollen. In den folgenden Jahren moderierte er Shows wie „Stars gegen Stars“, die Kochshow „Der Reis ist heiß“ und hatte einen Werbedeal mit „Slim Fast“.

Nachdem „Der Preis ist heiß“ 1997 abgesetzt wurde, war der Moderator überwiegend bei regionalen TV-Sendern und beim Teleshopping-Sender Lifestyle TV zu sehen. Im Jahr 2004 wagte er sich unter anderem mit Désirée Nick, Willi Herren und Dolly Buster ins „Dschungelcamp“. Doch nach wenigen Tagen stieg der Moderator bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ freiwillig aus. Im Jahr 2021 war er erneut im deutschen TV vertreten: Zunächst in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ und anschließend zwei Mal in der Gameshow „Murmel Mania“.

Harry Wijnvoord privat: Frau und Kind

Der Showmaster heiratete im Sommer 2021 seine 18 Jahre jüngere Freundin Iris Dahlke. Das Paar traf sich 2019 zufällig vor einer Gaststätte und verliebten sich. Im Mai 2021 verkündete Iris auf ihrem Instagram-Account die Verlobung der beiden. Und nur zwei Monate später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Auch das wurde von Frau Iris auf Instagram bekannt gegeben. Die Hochzeit fand auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff mitten auf dem Rhein statt. Der Sender sonnenklar.TV berichtete live im Fernsehen über die Traumhochzeit.

Für Harry Wijnvoord ist es die zweite Ehe. Bis 1998 war der Moderator mit seiner ersten Frau Marianne verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Harry Wijnvoord: Vermögen

Beruflich hat Harry Wijnvoord in den 1990er Jahren eine glanzvolle Karriere hingelegt. Doch wie viel hat der Showmaster mit seinen Engagements verdient? Wie hoch das Vermögen von Harry Wijnvoord ist, kann nicht genau bestimmt werden. Laut diversen Online-Ressourcen wird das Vermögen des Showmasters auf zwischen 2 Millionen Euro und 15 Millionen Euro geschätzt.